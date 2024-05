El Girona força el tercer partit del play-out contra l'Alcoi (2-1)

El Girona CH ha aconseguit forçar el tercer partit del play-out de l'OK Lliga. Els de Xevi Garcia Balda s'han imposat 2 a 1 a l'Alcoi en el segon duel de la sèrie gràcies a dos gols a la segona meitat d'Aleix Domènech i Django que plasmaven el domini gironí al llarg del partit. Els blanc-i-vermells es jugaran el dissabte que ve en el darrer matx la permanència a la màxima categoria de l'hoquei estatal.

Per forçar el tercer partit en el play-out el Girona sabia que hauria de picar pedra i patir, però segurament no s'esperava començar amb una falta directa en contra en el segon catorze de partit. Una penalització que no ha servit per perjudicar els gironins perquè Ceschini ha errat i durant la inferioritat numèrica a pista els locals han pogut mantenir l'empat a zero. La decisió ha activat una afició de Palau bolcada amb els blanc-i-vermells i que ha vist un inici frenètic i amb intervencions claus del porter. Llaverola ha reaccionat bé als intents dels valencians, mentre a l'altra porteria era Marc Grau qui es multiplicava davant les arribades gironines. Les lamentacions han ressonat quan Àlex Grau no ha pogut superar-lo (10') i, poc després, Moi Aguirre ha estavellat al travesser la bola. La iniciativa local no tenia el premi del gol que segurament mereixien.

En un matx amb un ritme alt i sense especulacions, ha continuat sent Àlex Grau qui ha portat el perill, acompanyat també per Nadal i Aguirre. Sense mostrar fissures, Marc Grau ha anat desbaratant els intents. Bona primera part del porter de Palafrugell per salvar els mobles d'un Alcoi poc intimidador. Els de Lorenzo Pastor s'han fet notar en els darrers cinc minuts de primer temps amb ocasions de Gil i Pérez resoltes amb solvència per Llaverola. A l'altra banda, el seu homòleg continuava igual d'imponent guardant la porteria. El duel aniria calent al descans després una enganxada entre jugadors, un símptoma que els nervis eren a flor de pell.

Les intencions dels locals no han canviat a la represa amb una aproximació clara només començar. El gol del Girona s'ha fet esperar, però finalment Aleix Domènech ha rebut a l'interior per afusellar Grau amb un xut potent que ha picat al travesser abans d'entrar (35'). El gol en contra ha obligat els alcoians a assumir un protagonisme del qual defugien fins llavors. El moment oportú perquè el Girona castigués amb una ràpida transició. Grau ha trobat Django i el neerlandès ha resolt a la perfecció (40'). Un marge de dos gols per defensar en el darrer tram per part gironina. I el final no ha estat gens tranquil. En el darrer minut han tornat els fantasmes del primer partit. Formatjé ha transformat una falta directa que posava la por al cos i a només un gol l'Alcoi. El Girona ha sabut patir en el cinc contra quatre final i s'ha guanyat a pols poder salvar la categoria en l'últim partit del play-out.

Fitxa tècnica

Girona: Llaverola, Vázquez, Aguirre, Ramon, Grau -cinc incial- Fernández, Domènech, Puigvert, Nadal i Django.

Alcoi: Marc Grau, Ceschin, Formtajé, Pérez, Canet -cinc inicial- Oltra, Gil, Domínguez, Verdú i Hernández.

Gols: 1-0, m.35: Aleix Domènech; 2-0, m.40; 2-1, m.50: Formatjé (fd).

Àrbitres: Jonathan Sánchez, Luis Mier i Tània Pardo.