Mantenir-se jove a velocitat de creuer

Mantenir-se així d’ufanós als seixanta anys sí que és una Missió impossible, i no les que d’Ethan Hunt en les successives pel·lícules de la saga, interpretades per Tom Cruise. Alguna cosa hi tindrà a veure la religió en això, encara que sigui una religió de nova fornada com la Cienciologia, clar que també hi ha en Travolta ficat pel mig i no és que llueixi actualment el cabell de Tony Manero a Febre del dissabte a la nit. Les religions, és el que tenen, que no afecten a tothom per igual sense que se sàpiga per què, en el cas del cristianisme uns van al cel i altres a l’infern, i en el de la Cienciologia, uns es mantenen joves i d’altres acusen el pas del temps. Serà per això que diuen que els designis del Senyor són inescrutables, encara que el senyor de la Cienciologia es digués Ron Hubbard. Però no em facin gaire cas, que un sempre ha estat més de lletres que de ciències.

No seré jo qui critiqui Tom Cruise per ser membre destacat d’una església a la qual alguns consideren secta, ni tan sols perquè li faci de tant en tant donacions importants. Com a català, estic habituat a conviure amb gent que segueix a un il·luminat i li dóna diners per a unes presumptes «caixes de resistència», i aquí no hi ha dubtes respecte de si és una secta.

Llacisme i Cienciologia s’assemblen en que prometen superpoders als seus seguidors, però mentre en el cas del llacisme ha quedat demostrat que era una faula -tret que considerem un superpoder el repartiment de càrrecs a família i amics-, superpoder és això de Tom Cruise passejant tan pinxo als gairebé seixanta anys, com si fos l’adolescent de Risky Bussiness, la pel·lícula que me’l va donar a conèixer: la meva xicota d’aleshores em va convèncer d’anar al cinema, mitjançant l’ardit d’ocultar-me que la seva intenció era realment veure la pel·lícula.

Ella és ara tan seguidora de Puigdemont com llavors ho era de Cruise, així que pot afirmar-se que els seus gustos han anat decaient amb el pas del temps a una velocitat inimaginable fins i tot per als estàndards de Minority Report, una altra del mateix actor. Jo, per part meva, em vaig comprar les Ray-Ban que lluïa el protagonista, a veure si així.

Totes les religions s’assemblen en que és bo ser a missa, sempre que s’estigui alhora repicant. Tom Cruise ho sap bé, per això, malgrat els superpoders promesos per la Cienciologia, és client assidu de la cirurgia plàstica, no fos que fer donacions a l’Església no sigui suficient per a -com en el seu cas- tenir aquest any més cabell que l’any passat, i qui sap si menys que l’any pròxim, en les coses del cabell passen coses sorprenents. Es podria permetre visitar cada dia el cirurgià plàstic i rescatar de la fallida cada setmana l’Església de la Cienciologia si fos necessari, per això és un dels actors més rics de Hollywood i la seva última pel·lícula, la seqüela de Top Gun, va recaptar 550 milions de dòlars en deu dies. Dit quedi perquè vostès, lectors -i vostès, lectores- no es deprimeixin en veure les imatges del sexagenari Cruise, i molt menys se’ls ocorri fer donacions a la Cienciologia per a veure si així redueixen michelins i eliminen arrugues. Els he comentat abans que també Travolta resa al mateix Déu?

Cruise, per tant, sap perfectament quin és El color del diner, que no és verd com pensen els que no en tenen gaire, sinó de tots els colors del món alhora, a conveniència i a discreció. Per això es pot permetre néixer un 3 de juliol i protagonitzar Nascut el 4 de juliol, a un opulent no li va d’un dia més o menys.

A Espanya no hi ha ningú amb el cognom Creuer, que això és el que significa Cruise en anglès. I encara que n’hi hagués, a cap Tomás Creuer li atorgarien mai l’honorífic títol de «L’home viu més sexy», com van fer amb Tom Cruise el 1990 (si algú té curiositat per saber com era Cruise en 1990, vegi una foto de Cruise de la setmana passada). Ja podria fer girar les dones el nostre Tomás Creuer que al màxim que aspiraria seria a participar a Supervivientes, i això després d’una joventut terrible, suportant que els altres mossos del poble el tiressin al riu cada hivern per a veure si xocava amb un iceberg com el Titanic. Entre un Cruise i un Creuer s’alça un oceà, no sols d’aigua sinó d’oportunitats.

Diuen que la Cienciologia és la causa que, malgrat la seva bellesa, el seu aspecte juvenil i els seus diners, hagi fracassat sempre en la seva vida sentimental. Tot i que potser no tothom qualificaria de fracàs haver estat casat amb Mimi Rogers, Nicole Kidman i Katie Holmes, i haver estat parella, entre altres, de Cher i Penélope Cruz. En això de l’amor sí que porta Cruise una velocitat de creuer.