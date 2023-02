Victòria Frederica de Marichalar va ser fotografiada, després de la gala taurina de Sant Isidre 2023 en actitud afectuosa amb un misteriós amic del qual ara se n'ha descobert el nom. Es tractaria del pilot gironí Albert Arenas.

Segons publiquen diversos mitjans digitals, la suposada nova il·lusió de Victoria Federica és el pilot Albert Arenas, de 26 anys, que va ser campió del món de Moto3 el 2020 i que ha estat undes destacats en aquesta temporada en Moto2. Tal com publica Vanitatis, seria ell el motiu dels continus viatges de la neboda del Rei a Barcelona d'un temps ençà.

Albert Arenas Ovejero, nascut a Girona el 1996, és un pilot de motociclisme espanyol que actualment competeix a Moto2 amb el Red Bull KTM Ajo. Des de molt petit va tenir interès per aquest esport, encara que com a mostra a les seves xarxes socials també és un gran aficionat dels viatges, el surf i l'esquí.

La parella prefereix passar desapercebuda de moment, i per això les seves trobades són més habituals a Catalunya, on Victoria Federica no és tan perseguida per reporters gràfics. El cap de setmana passat, durant el viatge a Barcelona, Victoria Federica fins i tot va visitar el Circuit de Montmeló, on va assistir a alguns entrenaments d'Arenas i el va animar.

El seu tercer nuvi

Aquesta seria el tercer festeig de Victoria Federica després de sortir amb el torero Gonzalo Caballero i el dj Jorge Bárcenas

Si es consolida la relació, aquest seria el tercer festeig de Victoria Federica. Primer va sortir amb el torero Gonzalo Caballero, amb qui va mantenir una discreta relació entre el 2018 i el 2019 que mai es va confirmar, encara que una vegada acabada ell sí que la va reconèixer. Més tard, va mantenir una relació més oficial amb el dj Jorge Bárcenas, des del 2019 a principis del 2022.

Esportista i molt divertit, Arenas viu a Barcelona des de fa anys, encara que passa gran part del seu temps pujat en un avió, de campionat en campionat. Amb tot, té temps per intimar amb els amics, fins i tot amigues especials, com la neboda del Rei.

Viatges a Barcelona

Victòria viatja sovint a Barcelona des de fa temps. Moltes vegades ho feia per estar amb la seva cosina Irene Urdangarin, que des de Ginebra sol venir a Espanya moltes més vegades de les que la veiem públicament. Tot ens ho expliquen persones íntimes de les dues primes, que assenyalen la bona relació que tenen entre elles i el nou grup d'amics que han creat juntament amb el jove Albert Arenas.

El darrer cap de setmana de gener, Victoria Federica va ser a Barcelona, aquesta vegada sense Irene. Va arribar dijous a la nit i va passar uns quatre dies a la ciutat. S'allotjava a l'hotel AC Victoria Suites, el mateix on s'allotja la seva tia la infanta Cristina des de fa anys quan va a la Ciutat Comtal. I també és el que sol escollir, encara que no sempre, la filla. Des d'aquest establiment situat a Pedralbes, Victoria va tenir cites amb un munt d'amics, se'n va anar a dinar, a sopar, de marxa… i va anar a Montmeló, al circuit de motos, per veure Arenas, que la saludava il·lusionat.

La bona relació entre tots dos va quedar palesa a les fotografies que els van fer uns paparazzi dimecres passat a Madrid. Els joves havien estat junts tot el cap de setmana anterior, fins i tot dilluns, i dimecres següent es van trobar a Madrid a la nit.

En un acte de nit a Madrid

El pilot gironí Albert Arenas va anar a veure-la a l'acte en què la néta 'reial' va recollir un premi taurí en nom del torero Rey Roca, a més del seu propi a la categoria Joventut i Tauromàquia. Després de l'esdeveniment, van sortir junts amb altres amics a sopar i passar-s'ho bé, però l'actitud de tots dos va cridar l'atenció als fotògrafs, que no sabien res de la relació. Afectuosos i alegres junts, això va ser una cosa que va fer sospitar als periodistes.

Pel motociclista gironí i per la tranquil·litat que viu a Barcelona, la filla de la infanta Elena ha escollit la capital catalana com a base d'operacions. Allà se sent menys observada que a Madrid i molt més tranquil·la. La seva història amb Albert Arenas fa mesos que es forja, fa mesos que es veuen i es troben en llocs secrets.