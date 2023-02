Aquest divendres surt la nova cançó de Shakira 'TQG' ('Te quedó grande'), una col·laboració amb Karol G que feia molt de temps que esperàvem i de la qual, mancant quatre dies per al seu llançament, s'ha filtrat part del contingut: "Tú saliendo a buscar comida fuera y yo pensando que era la monotonía", és una de les frases que canta la colombiana i que, malgrat no haver estat composta per ella, li ve que "ni pintada", com va confessar a la seva compatriota quan li va proposar fer un tema juntes.

Un tema que parla de despit i amb el qual Shakira continua l'implacable atac contra el seu 'ex' que va començar amb 'Te felicito', va continuar amb 'Monotonía', va superar totes les expectatives amb 'Session #53' i ara tindrà un nou lliurament en forma de cançó amb 'Te quedó grande'. I, no ens oblidem, encara no sabem quan veurà la llum la seva nova cançó amb Manuel Turizo, 'Copa vacia', en la qual també promet enviar algun missatge a l'exfutbolista. Tots aquests "encàrrecs" a la seva exparella i la seva nova parella, Clara Chía, els situa en el punt de mira i fa que els creixin els 'lovers' o els 'haters', depenent de si són fans de l'exfutbolista -i consideren que el fet que hagi deixat d'estimar a la cantant i s'hagi enamorat d'una altra no el converteix en el dolent de la pel·lícula- o es posicionen del costat de la colombiana. Vídeo: Shakira, amb pal de fregar i talons d'agulla, canta "podria matar el meu ex" I aquest sembla ser el cas de l'amo d'un restaurant japonès de Barcelona, segons denúncia el compte de TikTok sab4zo, encara que sense donar el nom del restaurant en qüestió. Segons aquest 'tiktoker' sud-americà (usa el verb "córrer" en comptes de "fer fora" o "expulsar"), el propietari del local és fan de Shakira i no va permetre que la parella entrés al seu local per això. @sab4zo ♬ Oh No - Kreepa Els comentaris a la publicació no s'han fet esperar. I gairebé tots, de 'shakiristas': "L'amo és més fidel a Shakira del que va ser Piqué", diu una. Diversos més asseguren amb sorna que els haguessin deixat entrar i s'haguessin passat tota la vetllada posant cançons de Shakira. Molts pregunten quin restaurant és... per a posar-li cinc estrelles i felicitar l'amo. En tot cas, i en tot just quatre dies, el vídeo ha rebut més de 6 milions de visites, a més de milers i milers de comentaris i 'm'agrada'.