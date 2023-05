La comunitat gastronòmica es lleva amb la desgarradora notícia de la mort de Jock Zonfrillo, cuiner escocès i rostre de 'MasterChef' Austràlia, on exerceix com a presentador. El xef ha estat trobat sense vida aquest dilluns, per la policia de Victòria.

Els agents de policia estan fent una investigació sobre les causes de la mort, que de moment són desconegudes. El cos sense vida va ser trobat a les dues de la matinada en un hotel situat en un dels carrers més transitats de Melbourne.

“La policia va anar a una direcció de Lygon Street per a una comprovació de benestar i va localitzar un home mort cap a les 2 de la matinada de l'1 de maig. La mort de l'home de 46 anys no està sent tractada com a sospitosa”, va relatar el portaveu de la Policia de Victòria. La família del famós xef ha compartit un comunicat a les xarxes socials del cuiner: “Amb els cors completament destrossats i sense saber com ens podem moure per la vida sense ell, estem devastats en compartir que Jock va morir ahir”.

“Tantes paraules poden descriure-ho, tantes històries es poden explicar, però en aquest moment estem massa aclaparats per posar-les en paraules. Per a aquells que es van creuar en el seu camí, es van convertir en el seu company o van tenir la sort de ser la seva família, mantinguin aquest orgullós escocès als seus cors quan tinguin el proper whisky. Li implorem que, si us plau, ens deixin plorar en privat mentre trobem una manera de navegar a través d'això, i trobar espai a l'altra banda per celebrar el nostre irreemplaçable marit, pare, germà, fill i amic”.