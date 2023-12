La infanta Elena ha celebrat aquest dimecres el seu 60 aniversari amb un dinar en un restaurant de Madrid que ha congregat els reis Felip i Letizia, els emèrits Joan Carles i Sofia i la majoria d'integrants de la família reial.

Es tracta de la segona trobada de la família del rei en menys de dos mesos, després de la celebració pel 18è aniversari de la princesa Leonor que va tenir lloc el 31 d'octubre al Palau del Pardo de Madrid.

A la sortida del restaurant, l'infanta Elena ha acomiadat el Rei Emèrit amb dos petons, una reverència, un gest de la creu al front del seu pare, a qui també li ha posat la mà al pit per rematar la salutació.

El saludo secreto de los Borbones pic.twitter.com/8bgiXf1fmJ — Martín Bianchi Tasso (@martinbianchi) December 20, 2023

En aquesta ocasió, no ha assistit l'hereva al tron, que es troba al Pirineu aragonès d'exercicis de muntanya amb els cadets de l'Acadèmia General de Saragossa, ni tampoc la infanta Sofia, que va acabar les classes fa dues setmanes a l'internat de Gal·les (Regne Unit) on estudia batxillerat per l'aturada nadalenca.

En el dinar, hi han participat la infanta Cristina amb tres dels seus quatre fills -Juan, Pablo i Irene, i s'ha absentat Miguel- i els dos de la seva germana, Felipe Juan Froilán i Victoria Federica, així com la princesa Irene, germana de la reina Sofia.

La cita, que ha congregat una mica més d'una vintena de convidats, ha tingut lloc en un restaurant del districte de Chamartín, al costat del Passeig de la Castellana, reservat totalment per a la trobada de la família del rei.

El local va obrir les portes fa un mes i es caracteritza pels seus productes de temporada, amb un menú de 150 euros elaborat pel xef Coco Montes.

El dinar, que s'ha prolongat durant prop de tres hores, ha inclòs un pastís on la duquessa de Lugo ha bufat les espelmes i que s'ha completat amb fotos de família.

Les germanes del Rei

Entre els assistents, ha estat la infanta Margarita, germana del rei Joan Carles; el seu marit, Carlos Zurita, la seva filla, Maria, les també cosines d'Elena de Borbó, Simoneta Gómez-Acebo, i Alexia de Grècia, a més d'amics de l'homenatjada.

Els primers a sortir del restaurant han estat els reis, que, com en arribar, han anat caminant fins al Passeig de la Castellana per pujar al cotxe oficial.

Deu minuts després, ho ha fet el rei emèrit, que, somrient, ha dirigit unes paraules als periodistes que esperaven a la sortida: "Cal tornar a complir 60 anys per tornar-ho a celebrar".

A continuació, ha desitjat "bon Nadal a tots", sense respondre a la pregunta de si tornarà a Espanya a les festes.

A la sortida del restaurant, l'infanta Elena l'ha acomiadat amb aquesta curiosa salutació, que ha remarcat que es tracta d'una protecció cristiana i que només fa en la intimitat.

La germana gran de Felip VI ha mostrat la seva satisfacció per la trobada: "Molt bé. Tots en família".

Més visites

Don Juan Carlos, que el pròxim 5 de gener farà 86 anys, ha arribat aquest migdia procedent de Ginebra (Suïssa) amb la seva filla Cristina a bord d'un jet privat que ha aterrat a l'aeroport de Barajas.

Com que no es pot allotjar a la Zarzuela, la que va ser la seva residència durant el seu regnat, el rei emèrit té previst hauria marxat d'Espanya aquesta mateixa tarda.

Així ho va fer a la visita que va fer a Madrid el 31 d'octubre passat per assistir a l'aniversari de la princesa Leonor.

La d'avui és la seva setena visita a Espanya des que es va instal·lar a Abu Dhabi (Emirats Àrabs Units) l'agost del 2020 per la polèmica que van suscitar les irregularitats fiscals i la conducta personal.

La seva última visita va ser a finals de novembre a Sanxenxo (Pontevedra) per participar en l'última de les regates amb el 'Bribón' i estar amb els seus amics de la vela.