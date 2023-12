La revista ¡Hola!, ahir, va donar l'exclusiva: Alejandro Sanz i Mònica Cruz són parella. L'actriu i el cantant ja fa sis mesos que van començar a conèixer-se amb més profunditat. La veritat és que també fa sis mesos que Alejandro Sanz va trencar la seva relació amb Rachel Valdés.

El cantant, el 18 de desembre va fer anys i ho va celebrar amb tota mena de luxes en el teatre Barceló de Madrid. A la festa hi van assistir multitud de personalitats. I no ens sobta gens, que Mònica també hi fos. Pel que sembla, la parella ja fa uns mesos que tenen una relació, tot i que, ho han portat en secret per tal d'evitar que la premsa en fes difusió.

Des del passat estiu, la parella s'ha vist envoltada d'amics o en llocs privats, evitant així qualsevol especulació. De moment no hi ha imatges on apareguin junts, però sí que confirmem que s'han vist a Cantàbria, Madrid i Sevilla, amb motiu dels Grammy Llatins.

Alejandro Sanz i Mònica Cruz no han confirmat, oficialment, la seva relació. El que ha donat molt a parlar i a especular, és que, quan va arribar a la festa d'aniversari del cantant, no va voler respondre a les preguntes dels mitjans de comunicació. Tot i que, ella sol ser molt amable i no sol esquivar la premsa. Així doncs, esperem que ben aviat, donin la bona nova!