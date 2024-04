Aquesta famosa actriu assegura que va mantenir una relació sentimental amb Rosalía

L'actriu nord-americana Hunther Schafer, coneguda pel seu paper a la sèrie Euphoria, assegura que els rumors que circulaven des de fa anys sobre una relació sentimental d'ella amb la cantant Rosalía són certs i ha detallat que aquesta va durar cinc mesos, l'any 2019. Va ser abans que esclatés la pandèmia (i abans que la de Sant Esteve Sesrovires conegués Rauw Alejandro).

L'idil·li no va acabar malament i, de fet, totes dues segueixen sent bones amigues, fins al punt que Schafer diu que Rosalía és la seva "família, passi el que passi", revela en una llarga entrevista a la revista GQ.

"Guardo amistats boniques amb persones amb qui alguna vegada he mantingut un vincle romàntic", recalca l'actriu, que va canviar de gènere durant l'adolescència i s'ha convertit en una icona de la comunitat trans.

L'actriu reconeix que s'ha especulat molt sobre aquesta relació i, de fet, durant molt de temps, ambdues han considerat que només era un tema privat. Tot i això, Schafer diu ara: "Al final, és quelcom que em fa feliç compartir i crec que ella sent el mateix"a.

Durant l'entrevista, l'actriu, de 25 anys, no entra en els detalls sobre com va ser aquella relació sentimental amb Rosalía (de 31 anys), excepte que li va costar cert temps reconèixer que el que hi havia entre elles era més que una amistat.

Els rumors sobre l'idil·li de Schafer i Rosalía es basaven, per exemple, en la cançó 'Tuya' de la catalana, que suposadament al·ludia a l'actriu, o en les paraules que Rosalía li va dedicar en recollir un premi Billboard Women el desembre del 2019, en què 'T'estimo molt' tenien un significat més profund del que molts van voler veure.

En qualsevol cas, totes dues segueixen veient-se i no tenen inconvenient a ser fotografiades a botigues de mobles o degustant un gelat, com recorda la revista GQ amb motiu de l'entrevista.