Dulceida explota pels comentaris del seu embaràs: "El vostre món és una merda"

A través de les xarxes socials, la parella d'influencers formada per la gironina Alba Paul i la popular Dulceida explicaven una gran notícia: seran mares. La parella espera al seu primer fill en comú i el van fotografiar al costat de les fotos de l'ecografia del seu embaràs amb aquest missatge. "Les teves mamis t'esperen amb moltes ganes", relataven.

Les xarxes socials es van omplir de comentaris d'amics i seguidors donant l'enhorabona a la parella pel seu primer embaràs. Tot i que era clar que no serien els únics comentaris que la parella rebria. Molts d'ells eren masclistes i atacaven de manera lamentable a la parella perquè no existia la suposada figura paterna,. Per aquest motiu, Dulceida va sortir a defensar-se.

Dulceida i la gironina Alba Paul esperen el seu primer fill. / Instagram Dulceida

Aquestes van ser les paraules de Dulceida

"Aquesta setmana la bombolla ha explotat i ens hem exposat a la realitat més crua, aquella que no volem veure. On la misogínia i la lesbofòbia són un fet comú en una gran part de la societat. On algunes persones, des de la seva més profunda ignorància, s'atreveixen a realitzar opinions carregades de menyspreu amb preguntes absurdes de les quals coneixen perfectament la seva resposta. Perquè benvolguts senyors, un donant de semen no és un pare, per moltes vegades que ho vulgueu preguntar."

D'aquesta manera, Dulceida ha criticat la pressió social a la qual ambdues estan sotmeses per estimar-se i voler formar una família.

''Benvolguts senyors, un donant de semen no és un pare, per moltes vegades que ho vulgueu preguntar. I perquè nosaltres estem en la nostra plena llibertat de tenir fills amb els nostres cossos, uns fills que tindran dues mares, sí (...) El vostre món és una merda i està ple d'odi, el nostre no", afegia.