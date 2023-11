La 61 edició de la Fira de Mostres de Girona ha rebut 57.000 visitants, segons ha informat l'organització aquest dimecres a la tarda. Es tracta de 2.000 persones més que l'any passat. La directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, ha expressat la seva satisfacció per aquestes xifres i ha destacat que demostra la consolidació del saló "com una de les fires multisectorials més importants de Catalunya". Pel que fa el nombre d'expositors, han crescut un 6% en comparació a l'edició de l'any passat. En total, hi han participat unes 300 empreses i, segons Cunyat, el 90% han qualificat l'experiència de bona o molt bona davant el 82% del 2022 i un 70% assegura que ha aconseguit el resultat que s'esperava durant els cinc dies.

La fira ha estat oberta als visitants entre el 28 d'octubre i aquest dimecres, diada de Tot Sants. A més de créixer en visitants i expositors, també ho ha fet en superfície i ha passat dels 7.782 metres quadrats de l'any passat als 8.090 metres quadrats d'aquest 2023. Per sectors, s'ha incrementat la presència d'empreses que pertanyen als serveis, l'emprenedoria i la mobilitat elèctrica (37,55%); i també del sector de l'alimentació (22,27%). S'han mantingut en xifres similars el sector de la decoració i construcció (27,07%), i la indústria i tecnologia (13,1%). El 68,12% de les companyies que hi han participat provenen de les comarques gironines, un 10% menys respecte a l'edició de l'any anterior. D'altra banda, el 66,12% eren de les comarques de Girona (més del 26% de la capital gironina), al voltant d'un 16% de la demarcació de Barcelona, un 0,44% de les comarques tarragonines i prop d'un 14% de fora de Catalunya. A més, s'hi han celebrat diverses activitats, com l'Escenari Girona Excel·lent, que ha esgotat les entrades i ha augmentat l'aforament inicialment previst, fins a les 1.040 persones. També s'han omplert els sis tallers impulsats per la Diputació de Girona per aprendre a utilitzar els desfibril·ladors externs automàtics. Una de les novetats en l'edició d'enguany ha estat l'Espai Calma dirigit a persones amb neurodiversitat amb l'objectiu d'oferir una zona lliure d'interferències sensorials i que ha servit per donar visibilitat al Trastorn de l'Espectre Autista (TEA). Durant cinc dies ha rebut 250 visitants, dels quals 170 han sigut usuaris de l'espai i la resta s'hi han acostat per conèixer la iniciativa.