El Girona sancionarà tots els socis implicats en la revenda d'entrades i/o abonaments pel Girona-Barça del pròxim dissabte 28 de gener. Després de detectar diversos casos de revenda d'entrades i, fins i tot, abonaments en portals com milanuncios.com per un preu superior al qual es van comprar, el club ha fet un comunicat aquest vespre per condemnar un frau que pot tenir sanció. En aquest sentit, ha anunciat que "el club anul·larà aquestes entrades i bloquejarà els carnets que hagin estat utilitzats per al partit objecte del frau". Alhora, "ha iniciat els tràmits per sancionar-los d’acord amb el reglament de règim intern que preveu la suspensió temporal de la condició de soci i/o abonat fins a un període màxim de dos anys" i "es reserva el dret de posar aquesta informació a disposició dels Mossos d’Esquadra". El Girona insisteix als seus aficionats que no comprin entrades fora del seu web oficial. Tant les entrades com els abonaments són nominals i, per tant, el Girona pot comprovar la identitat dels assistents a l'entrada de l'estadi.

🎟 El Club retornarà el 10% de l’import als que n’hagin comprat sense aplicar el descompte — Girona FC (@GironaFC) 18 de enero de 2023 D'altra banda, l'entitat de Montilivi ha informat que retornarà el 10% de l’import de les entrades als socis que, tot i no haver-ho reclamat, no hagin aplicat correctament el descompte en el moment de fer la transacció. Exhaurides les entrades pel Girona-Barça en menys de vuit hores