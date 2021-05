El Girona encetarà aquesta setmana que ve el seu cinquè play-off d’ascens a Primera Divisió en aquesta etapa moderna. Els de Francisco ja tenen el bitllet assegurat però no saben ni quan jugaran ni contra jugaran encara. Tot es decidirà avui en la darrera jornada que decidirà l’ordre final de la classificació i qui aconsegueix l’última plaça per a la promoció. Almeria, Leganés i Girona esperen el darrer passatger del tren que va cap a Primera que serà el Rayo o l’Sporting. Depenent del resultat que aconsegueixin avui a Cartagena i del que facin els altres rivals, els de Francisco poden ser tant tercers com sisens. Si el Girona acaba la Lliga en l’actual cinquena posició, o bé és quart, jugaria l’anada de la seva eliminatòria dimecres (21.00) i la tornada dissabte (21.00). Per contra, si el Girona finalitza sisè, o tercer, disputaria els partits de la semifinal dijous (21.00) i diumenge (21.00).

El Rayo ho té tot de cara per acompanyar Girona, Leganés i Almeria. Els madrilenys han de guanyar el Lugo a Vallecas i seran de play-off. Tot el que no sigui una victòria contra els gallecs, que necessiten guanyar per no evitar el descens de categoria, obriria les portes a l’Sporting a pispar-li el lloc. Els asturians no ho tenen fàcil, perquè reben l’Almeria.

Per baix, Alcorcón, Lugo, UD Logronyès i Sabadell es juguen evitar les dues places de descesn que resten per adjudicar. Per salvar-se el Sabadell necessita guanyar a Miranda de Ebro i que dos dels tres rivals ensopeguin. Albacete i Castelló ja saben que jugaran el curs vinent a Primera RFEF.

Un triomf avui a Cartagena garantiria, com a mínim, la cinquena posició al Girona. Guanyar avui, de passada, allargaria l’espectacular ratxa de victòries consecutives a la Lliga a vuit. Una sèrie inèdita a la història del club. Per trobar-ne, una de millor, cal anar enrere més de mig segle (1947-48) quan l’equip, a Tercera, va superar consecutivament Sants (4-1), Lleida (1-2), Igualada (4-2), Júpiter (3-2), Terrassa (1-2) Granollers (4-1), Tortosa (0-2), Espanya Industrial (3-0) i Constància (3-1). El Martinenc va frenar la ratxa (2-1) d’un Girona, que acabaria pujtant a Segona Divisió.