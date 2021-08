Quan Míchel Sánchez arrenca a parlar, no hi ha qui l’aturi. Tampoc a l’hora de respondre qualsevol mena de preguntes als periodistes, encara que es tracti de possibles fitxatges. S’esplaia tant com pot. El tècnic del Girona va repassar ahir l’actualitat esportiva de l’equip abans de viatjar aquest migdia cap a Ponferrada, on els gironins s’enfronten demà als de Jon Pérez Bolo (22 h). A pocs dies perquè tanqui el mercat d’estiu, Míchel va beneir l’arribada del migcampista Pol Lozano, que s’acabarà concretant en les pròximes hores, i va reconèixer que Samu Sáiz pot fer les maletes abans de dimarts a la nit. El club segueix buscant sortida a Pape Diamanka i Joaquín Zeballos, mentre ultima un parell d’incorporacions en atac i es prepara per si li sorgeix qualsevol imprevist d’última hora. El lateral dret ha deixat de ser una prioritat pel rendiment d’Arnau Martínez, però no es descarta reforçar la defensa.

L'EQUIP

«Ha sigut una setmana més curta d’entrenaments, però estem molt focalitzats en el partit a Ponferrada. Només tenim la baixa de Santi Bueno. Valery ja està disponible i viatjarà. La dinàmica ha sigut de menys càrrega de treball perquè hem tingut menys temps, però ha sigut intensa pel que fa als conceptes i a la preparació del partit».

DIAMANKA I ZEBALLOS

«No tenen fitxa i no estan al meu cap per competir. El club els busca sortida o resoldre el problema el més aviat possible. Són dos jugadors als quals busquem sortida. Zeballos és impossible que es quedi pel límit d’extracomunitaris i Pape (Diamanka) tampoc perquè tenim altres alternatives».

CALAVERA I ARNAU

«És un més a la plantilla. Busquem algú pel lateral dret, però no és una situació que ens provoqui maldecaps. Tenim Calavera i la possibilitat de Valery o Arnau, que és qui més minuts té en aquesta posició. És molt polivalent, un central que pot fer de lateral o, fins i tot, de mig centre. Malgrat la seva edat té una maduresa brutal i tenim unes expectatives molt altes amb ell. Està rendint a un gran nivell i Calavera haurà d’esperar la seva oportunitat, com la resta. Volem una cosa molt específica al lateral dret i pot venir, però no ens preocupa».

EL RIVAL

«El Ponferradina ha sumat 6 de 6 i ha fet una bona pretemporada. Està competint molt bé. Ve amb la moral alta però nosaltres també. Estem amb confiança i seguretat de fer un gran partit. Si no ho fem, ens costarà. És un equip molt competitiu i que dona molt poc al rival. S’equivoca poc i haurem de fer molt per guanyar. Hem de tenir la mateixa mentalitat que a casa, sent un equip dominador, protagonista, que tingui la pilota i busqui la porteria contrària. No podem deixar de treballar defensivament. La porteria a zero ens dona seguretat. Hem d’anar a Ponferrada a aconseguir els tres punts».

SAMU SÁIZ

«Compto 100% amb Samu per dissabte. Sabem com està la situació del club, però estem tranquils. Estem fent les coses molt bé. Pot sortir, però també pot ser un jugador important si es queda. No sé què passarà quan acabi el mercat, però avui és jugador del Girona. És el mateix que va passar amb Sylla. Estic content perquè tot és com m’esperava».

ÁLEX BAENA

«Vull que Baena doni molt rendiment al Girona. Tenim unes expectatives molt altes amb ell i confiem en el seu futbol. Pot ser un jugador molt important amb la nostra idea. Veurem com encaixem les peces perquè cadascú doni la seva millor versió. Farem el sistema a partir dels jugadors, no imposarem res. Jairo també ha jugat sempre per davant i està encantat amb la posició, habituant-se a un sistema diferent. Busquem equilibri i que els jugadors se sentin a gust. Baena ha de donar la seva millor versió des de dins o des de fora».

POL LOZANO

«Després de canviar la posició a Arnau i tenir Valery, el lateral dret ha deixat de ser una prioritat. Al mig del camp volem un jugador amb nom i cognoms, potència i capaç de fer metres, tenint bé la pilota. Pot ser Pol Lozano. Si arriba, no necessitaria cap més migcampista. Volem jugadors amb profunditat en la parcel·la ofensiva amb la sortida de Sylla».

EL RITME

«Als dos partits hem anat de menys a més. És veritat, però en equilibri hem estat bé a les dues meitats de cadascun dels partits. El més important és que l’equip faci el que volem el màxim temps de partit possible. No hem sigut un equip d’alts i baixos i per mi això és determinant. Tenim consistència, l’estructura és bona».

JUGAR A FORA

«Hem de ser els mateixos, defensius des de la pilota. Quan tens la possessió, el rival està pendent. La Ponferradina transita molt bé, directe, i haurem d’estar atents a no perdre la pilota en zones perilloses. Ríos Reina és dels jugadors de la Lliga que més centra. Hem de dominar totes les fases del joc, però sobretot l’equilibri. Els joves també estan preparats per jugar a fora».

LA RENOVACIÓ D'ARNAU

«El desig de tots és renovar-lo i la direcció esportiva hi treballa. Està 100% integrat, malgrat tenir només 18 anys. Té molt marge de millora per créixer, no pot aturar-se. Només ha fet un primer pas molt important amb una mentalitat competitiva excel·lent, però encara li queda recorregut. Ha de saber-ho. Amb la maduresa que té, no pot creure que ho té tot fet. Com més anys el tingui el Girona, millor. Comptem amb ell i creiem que el futur del Girona amb ell serà millor».

INTERNACIONALS

«S’hauria de tractar al calendari i donar una solució. Al play-off s’han donat situacions com aquesta i et jugues molt, encara que també passa a tots els partits. No pot ser que això passi a Segona, una de les millors categories d’Europa. És un problema i no pot ser que hi hagi equips que perdin dos o tres jugadors. Fins i tot, amb la sub21 o sub19 ens passa a nosaltres amb Arnau. Hauríem d’aturar-nos igual que Primera».

ELS MINUTS DELS CEDITS

«Un jugador s’ha de guanyar els minuts al terreny de joc i amb la competitivitat del dia a dia. Els entrenadors decidim. Pol Lozano agrada, però com que no hi és preferim mirar què tenim i la plantilla que tenim ens agrada».