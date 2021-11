L’esbojarrada victòria al camp del Fuenlabrada amb un gol de Cristhian Stuani en el minut 96 (1-2) va permetre al Girona sortir del descens, però va haver de pagar un preu molt car. Borja García i Darío Sarmiento estan lesionats de gravetat, mentre que Samu Sáiz i Ortolá estan sancionats amb dos partits, i Jairo amb un. Les baixes seran el principal maldecap de Míchel Sánchez per al partit de demà contra l’Alcorcón a Montilivi (19 h). El tècnic espera que "no ens afectin" perquè "és veritat que són importants, però tenim prous jugadors". "És un repte que fa que tots els jugadors estiguin endollats", ha afegit.

BAIXES

"Hi ha les que sabem. Esperem que no ens afectin. Tenim una bona plantilla. És veritat que són baixes importants, sobretot al mig del camp, però tenim prous jugadors. Em preocupen les lesions de Borja i Darío, que en tenen per un temps, i que Samu i Ortolá es perdin dos partits. Són jugadors que estaven en un bon moment i se’ls atura. L’equip perd dos jugadors importants. Hem de seguir i tenim un partit molt important, ens hem de fer forts a Montilivi".

JUNCÀ

"Al carril tenim alternatives. David és el jugador que té les característiques per aquella posició, però Valery hi ha jugat molt. Fins i tot, Arnau o Calavera. Em preocupa menys. En canvi en la posició de Borja i Samu, que són jugadors amb experiència per jugar entre línies, és on veurem com ho farem. Potser modifiquem el sistema i canviem a línia de 4… A més, tenim la incògnita de com vindrà l'Alcorcón. Amb el nou entrenador estaran molt més oberts".

STUANI

"És un jugador referent aquí i ho segueix sent. A poc a poc va al seu millor nivell, és el que volem. Està preparat tant per ajudar a l’equip, ara ho fa de suplent, com per entrar a l’onze. L’important per l'Stu és que vagi cap al seu millor nivell perquè tots sortirem favorits".

DUES VICTÒRIES CONSECUTIVES?

"El més important és sumar punts, sobretot en la situació que estem. Després de l’Osca em dona la sensació que l’equip ha agafat una bona dinàmica, veníem sense generar tot el que volíem de cara a porteria i ara som molt més agressius en els metres finals. És el que vull. Tenim jugadors suficients per fer una molt bona temporada. És important sumar dues victòries consecutives perquè ens donaria confiança per demostrar que l’equip està en un bon moment, però el que m’importa és la sensació i a dia d’avui l’equip està més compacte".

ALCORCÓN

"Si ells venen amb un canvi d’entrenador i els ulls més oberts, no podem fixar-nos en la classificació. Penso que serà un partit súper complicat. Hem de preocupar-nos de nosaltres mateixos, fer-ho com últimament. En l’últim partit, malgrat que van perdre, no ho mereixien a la primera part. No anem amb l’etiqueta de favorits. És un partit clau amb la nostra gent i necessitem els tres punts sí o sí".

CANVIA LA VICTÒRIA A FUENLABRADA PER LES BAIXES?

"No perquè sabem que al llarg de 42 jornades tindrem pedres en el camí que haurem de superar i és un repte que fa que tots els jugadors estiguin endollats. Necessitem un pas endavant d’Ibra, Pablo, Calavera, Juncà… Les baixes són importants, però sobretot les lesions. Samu té el càstig que mereix o que va provocar. Ha de seguir aportant en el joc i fer el que ha fet en les últimes jornades. És un repte bonic com a plantilla".

TARGETES

"Totalment. Sobretot Ortolá. Hem parlat amb ell. Sabem que viu els partits intensament i aporta des del seu lloc, però el perdem dos partits i ell no jugava. Ha de tenir més tranquil·litat. Les targetes per protestar també les hem de corregir, jo mateix soc un dels que comet l’error. He de contenir-me. Som un equip que intenta jugar, facilitant la feina als àrbitres. No som un equip que pugui pecar d’agressivitat, no busquem sortir-nos del reglament i això els àrbitres ho saben".

SAMU SÁIZ

"Per les coses bones i dolentes té la seva forma de ser. A poc a poc, pot anar canviant. No va de jo soc així, es canvia i punt. Ha crescut molt en els últims partits, està aportant en atac. Se sent molt millor, més lliure. Ha d’aparèixer en tots els llocs sense ser referència per cap marcador i ho estava aconseguint".

PABLO MORENO

"Pablo està al 100%. Demà ha de ser un jugador protagonista, des de l’inici o a la segona meitat. En els últims partits no ha entrat per la dinàmica del partit, no perquè creiéssim que estava malament. Ha de tenir confiança. Penso que ens pot aportar energia en atac, gol, velocitat i profunditat. Ha de donar un pas endavant per demostrar el seu nivell".

CÀSTIG A SAMU SÁIZ

"Samu té una multa interna. Nosaltres com a plantilla, l'hem sancionat. A Ortolá igual. No podem donar avantatge al rival. Acabar amb els onze jugadors ha de ser una obligació, a no ser que sigui l’últim home o com en el cas de Jairo que s’equivoca però no ho fa expressament. Tenen multa per part de la plantilla i ho han acceptat perquè saben que van posar en perill la victòria de l’equip".