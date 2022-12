La competició s’acosta. Novament. Queda lluny aquell partit a Elx, amb victòria inclosa, per atrapar l’aturada de la Lliga amb bones sensacions. Millors que les d’un temps enrere, quan l’inici del campionat havia dut massa irregularitat i resultats per oblidar. El Girona s’ha estabilitzat i ha vist el Mundial de Qatar amb la tranquil·litat que suposa estar per fora del descens. Uns dies de vacances per posar-s’hi de nou, amb una petita estada a Estepona -i dos amistosos de propina- abans de continuar amb la preparació, ara sí a La Vinya. Demà, torn per enfrontar-se a l’Osasuna a l’estadi de Montilivi, a porta tancada, i aquest cap de setmana viatge exprés a Manchester, on tocarà veure’s les cares amb el City de Pep Guardiola i companyia. No serà fins a finals de mes, el dia 29, que tocarà recuperar la Lliga, amb la visita del Rayo. Abans, però, ja arribarà la competició. Serà el 22, al camp del Cacereño. Míchel espera comptar amb els disponibles i, si és possible, algun fitxatge afegir. Dos, a tot estirar. Perquè les recuperacions de Reinier Jesus i Yangel Herrera van per bon camí.

El brasiler es va fer mal al turmell i ha aprofitat aquests dies per acabar de fer net, amb treball específic, accelerant els terminis per intentar formar part de la convocatòria per viatjar a Càceres. La intenció és que s’hi afegeixi, tot i que li faltarà ritme. Herrera, de la seva banda, es va fer mal al camp de l’Elx, on només va aguantar uns minuts al damunt de la gespa. Allà va patir una ruptura al soli. Va arribar a viatjar a Dubai, concentrat amb Veneçuela, però no va jugar. Tampoc ha participat en cap dels darrers amistosos, amb l’Standard belga i el Niça francès. Ultima la seva recuperació i té el dia 22, com Reiner, subratllat amb vermell.