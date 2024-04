El PP es compromet a incentivar el teixit empresarial de la demarcació

El candidat del PP per Girona, Jaume Veray, s'ha compromès aquest dilluns a aprovar de forma immediata mesures per incentivar el teixit empresarial gironí i tornar a liderar l'activitat empresarial de tota Espanya.

En una reunió amb la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès per analitzar la situació de la comarca en relació a la indústria i el mercat laboral, Veray ha lamentat que «Catalunya ha perdut el lideratge econòmic d'Espanya i la seva contribució al PIB nacional està estancada des de 2008», fet que volen revertir.

Per al candidat popular, la modernització dels polígons industrials i la millora dels accessos i connexions on sigui necessari «és un element prioritari per tal de garantir les condicions que facin atractiva i es pugui recuperar el camí perdut durant aquesta dècada del procés, en la que hem vist la fuga massiva d'empreses per la inestabilitat política i la inseguretat jurídica».