La de dissabte contra el Sevilla va ser tot just la quarta titularitat de Cristhian Stuani aquesta temporada. Avesat, sempre que els problemes físics l’han respectat, a tenir un paper destacadíssim a l’equip des de la gespa, a l’uruguaià li toca enguany fer-ne un altre. L’arribada de Valentín, Taty Castellanos, ha fet que Stuani hagi perdut pes pel que fa a minuts. Quatre titularitats (València, Celta, Almeria i Sevilla) i nou participacions entrant des de la banqueta són els números pel que fa a partits de l’uruguaià aquesta temporada a la Lliga. Això no vol pas dir però, que hagi perdut olfacte golejador o incidència en el joc i el vestidor. Ni de bon tros. De fet, continua sent el Matador de Tala i prova d’això és que és amb cinc gols és el màxim golejador de l’equip per davant dels quatre que ha marcat Castellanos.

En aquest sentit, Míchel recordava al final del partit de dissabte que Stuani continua sent indispensable al vestidor i per a l’equip. «És indispensable per nosaltres. El nostre pal de paller. No sorprèn que marqui i faci un bon partit, ni a i ni a ningú. Els joves s’hi han de fixar; sempre els ho dic», deia el tècnic que posava èmfasi en l’estadística de l’uruguaià amb el Girona. «Ja duu 108 gols». Caldrà veure ara qui és el davanter titular diumenge a Vila-real, si Stuani o Castellanos.