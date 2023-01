Montilivi farà el ple pel Girona-Barça. Les entrades per veure el partit contra l'equip de Xavi Hernández s'han exhaurit en menys de vuit hores, després que el Girona obrís aquest matí a les onze, exclusivament per als socis, la venda d'entrades per al partit contra el Barça del dissabte 28 de gener. El procés ha funcionat sense incidències tècniques llevat del temps d'espera per a poder entrar a comprar les entrades a primera hora. El club, aquest cop, ha obert també les taquilles de l'estadi on ha habilitat "un servei d'ajuda a la compra". Això ha fet que una vintena de socis s'acostessin a Montilivi aquest matí, alguns amb més sort que d'altres. A mesura que ha anat avançant el dia, el temps d'espera s'ha regularitzat i les entrades s'han anat venent amb normalitat a un ritme molt alt. De fet, ja no queden seients disponibles a cap zona de l'estadi. Tenint en compte que els abonats que no puguin assistir al partit poden o bé cedir la seva localitat a una altra persona fins a cinc hores abans de l'inici o bé alliberar-la obtenint una bonificació del 40% del preu de l'entrada en cas que acabi venuda, és probable que els pròxims dies hi hagi alguna oportunitat d'adquirir-ne una.

Alguns dels socis que han pujat a l'estadi aquest matí ho han fet amb la idea equivocada que podrien comprar l'entrada física fent cua com tota la vida i d'altres amb el convenciment que el procés seria més ràpid. A l'hora de la veritat, el sistema de venda a l'estadi ha estat el mateix que el de casa amb un mòbil o un ordinador i, per tant el temps d'espera també. "És absurd venir a l'estadi. Es pot fer des de casa tranquil·lament. Un altre dia em quedaré i m'estalviaré la fred. És una pèrdua de temps", ha dit Jordi Arumí, el primer soci que ha aconseguit comprar una entrada. Eren 3/4 de 12, quaranta-cinc minuts després que s'obrís la venda. Arumí ha estat el primer però abans alguns socis, tips de fer cua i de patir fred, i de veure com la cosa no s'agilitzava, han decidit anar-se'n cap a casa. Tot i això, algun ha tingut sort i ha pogut comprar la seva entrada amb el mòbil des de la mateixa cua. Les entrades per al Girona-Barça tindran un preu d'entre 75 i 140 euros