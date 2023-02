Fet. Tancat. No es tracta de cap fitxatge estel·lar per reforçar l’equip, però sí d’una de les notícies més transcendentals de la història del club. El Girona ha desencallat la compra dels terrenys a Vilablareix per construir-hi la tan desitjada Ciutat Esportiva. Tal com va avançar Diari de Girona, l’acord és total amb els propietaris dels terrenys i l’Ajuntament de Vilablareix i avui mateix es presentarà un projecte que convertirà la zona de la Massana en el nou centre d’operacions del Girona i que comptarà amb tres camps de futbol i un mas per a oficines. Els terrenys es troben entre l’autopista AP7, la casa de colònies el Bosc de la Massana i el Mas Marroch, molt a prop del centre comercial Espai Gironès. Les converses es van encetar i tancar ja fa temps amb els propietaris i el projecte era a l’espera d’uns permisos que finalment han arribat. Ara sí, el Girona tindrà una ciutat esportiva pròpia on podrà treballar tant el primer equip com tot el planter i el femení. A més a més, la masia que hi ha als terrenys serà reformada perquè passi a ser l’epicentre del departament de negoci de l’entitat.

D’aquesta manera, es posa definitivament fil a l’agulla a un projecte llargament esperat i que suposa la confirmació del procés de creixement i transformació que ha experimentat el club els darrers anys. La progressió en l’àmbit social ha estat màxima i, esportivament, l’equip viu la segona etapa a Primera Divisió pel bon camí d’aconseguir la permanència. Les infrastructures eren, segurament, l’àmbit on el creixement era més lent. Amb Montilivi amb graderies retràctils, el club ha fet de la Vinya, al PGA Catalunya de Caldes de Malavella la seva llar des del 2018. Un espai d’uns 20.000 metres quadrats i dos camps pel qual el Girona en paga lloguer cada any. Tot això canviarà a curt termini, quan s’enllesteixin les obres per construir la Massana. L’aposta de la propietat per tenir una ciutat esportiva pròpia on, no només el primer equip, sinó també el femení i tot el futbol base, pugui treballar-hi, ha estat ferma des del primer moment. Fins i tot Marcelo Claure en va parlar quan es va confirmar la seva arribada al club ara fa un parell d’anys. L’aparició del fons d’inversió CVC a la Lliga generarà l’entrada d’uns diners, 32 milions d’euros, dels quals, aproximadament, un 70% (22’4 milions) ha d’anar destinat a infrastructures. Fet i dit.

Caldrà veure ara quan es posa la primera pedra i quins terminis segueixen les obres. El contracte amb la Vinya s’acabava el gener del 2022 però es va arribar a un acord per allargar-lo. Sigui com sigui, que la ciutat esportiva vegi finalment la llum és un senyal més de la bona salut que gaudeix el club i la confirmació que hi ha bons fonaments i que el creixement del Girona no s’atura.