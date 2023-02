Un cop tancada la carpeta de la ciutat esportiva i, a l’espera que al setembre entrin les màquines per començar les obres, els dubtes ara es traslladen a Montilivi. El retorn del club a Primera Divisió el mes de juny passat a Tenerife es va resoldre ampliant la capacitat de l’estadi amb la mateixa fórmula que al 2017, una graderia mòbil al Gol Nord. A partir d’aquí però, de reformes i modernització de l’estadi -sala de premsa al marge- no se n’ha parlat més. En aquest sentit, ahir Delfí Geli va ser preguntat pel tema i va reconèixer que cal «adequar» l’estadi «a les necessitats de la Lliga» i que hi ha un estudi engegat per analitzar què s’hi pot fer. A partir d’aquí, la idea és modernitzar-lo i no moure’s de Montilivi, tot i que tot dependrà del resultat dels estudis. «Entenem que sí i que és viable fer-ho a Montilivi, però fins que no tinguem acabat l’estudi i es presenti al Consell d’Administració i als propietaris no ho sabrem», deia Geli.

El Girona invertirà 25 milions en la Ciutat Esportiva de Vilablareix A banda del primer equip i del planter, l’altra paret mestra del projecte dels propietaris del Girona (City Football Group, Marcelo Claure i Pere Guardiola) són les infrastructures. Lligada la ciutat esportiva, ara toca posar fil a l’agulla a la reforma de l’estadi. La idea no ve d’ara, sinó de la primera etapa a la màxima categoria, quan a les portes d’encetar la temporada 2018-19 -la del descens-, el club va rebre la concessió de l’estadi per part de l’Ajuntament pels cinquanta anys següents. La intenció del club amb aquell moviment era assegurar-se poder fer i desfer per tal de convertir Montilivi en un estadi del segle XXI. L’acord va provocar que el consistori n’augmentés l’edificabilitat i permetés que el camp pogués tenir un cognom comercial, si s’escau. A canvi, el Girona invertiria 197.929,65 euros anuals destinats a l’execució de les obres que van començar el 2018 i que ja han vist, de moment, com es canviaven les torres de llum, la gespa, la megafonia o el videomarcador, entre altres. Les grans obres que haurien de canviar la fisonomia de l’estadi, segons el pla d’inversions publicat el 2018, no haurien de començar fins al 2028, amb la reconstrucció de la tribuna i la renovació de la coberta d’amiant. Geli:«Ens volem quedar aquí» Sigui com sigui, tot està pendent de les conclusions que puguin extreure els arquitectes i el despatx encarregat de fer l’estudi. Des del Girona, Geli mantenia ahir que la idea és fer una rentada de cara integral de Montilivi i adequar-lo a les exigències actuals de la Lliga. «Aquest és l’estadi que tenim. Entenem que sí, que és viable, però fins que l’estudi no estigui acabat i s’hagi presentat l’estudi al Consell d’Administració i als propietaris...Som el Girona, portem el nom de la ciutat i ens volem quedar aquí», deixava clar el president. Ara bé, si l’informe dels experts resulta negatiu, s’obriria la porta a la construcció d’un estadi nou en una altra ubicació.