Ser a casa, amb la seva gent i molts amics no va fer que Míchel es mossegués la llengua al final del partit. Mesurant les paraules, però el tècnic va ser molt crític amb l’arbitratge de González Fuertes al camp i de Jaime Latre, al VAR, que no van xiular un penal per mans de Salvi en l’afegit. «El Rayo ha fallat dos penals i a nosaltres no ens han deixat xutar el nostre. No dic que hàgim estat clarament perjudicats. Només que no sabem què es xiula i què no i per què», deia Míchel empipat per l’acció polèmica. El tècnic tampoc va entendre que l’àrbitre principal no anés a veure la repetició de la jugada a la pantalla. «Per què ha trigat tant? Al VAR li han dit que no ho era... No dic pas que sigui penal, però a nosaltres ens en van xiular un d’igual fa quinze dies al camp del Getafe de Javi Hernández. Un penal tonto, però penal. No ho entenem», deia.

El Girona arregla a temps la mala primera part a Vallecas (2-2) Míchel reconeixia al final del partit que el marcador era «just» pels mèrits dels dos equips. «Ells han estat superiors a la primera part i, nosaltres a la segona. Hi ha hagut moltes alternatives, ritme, ha estat un bon partit. Ara bé, vull que m’expliquin el tema de les mans», tornava. El madrileny va explicar que a la mitja part havia mirat de corregir tàcticament l’equip amb l’entrada de Toni Villa i Javi Hernández. «Havíem treballat unes coses durant la setmana per contenir Isi Palazón i havia de canviar jugadors perquè no ho estàvem fent» deia en referència a les substitucions de Miguel Gutiérrez i Riquelme. A la segona part, l’equip va canviar com un mitjó. «Amb pilota generem molt i quan no la tenim entrem en estat de xoc. Míchel va insistir en la idea que no li agrada enfrontar-se al Rayo, l’equip de la seva terra i del seu cor. «Mai vinc aquí amb la sensació de ser l’enemic. Ara considero Girona casa meva. El tracte del club i de la ciutat fan que em consideri un gironí més. Tot el que em donen és espectacular. Ara em toca enfrontar-me al Rayo com a entrenador, però estic orgullós de no haver-ho fet mai com a jugador», afegia. Andoni Iraola «Al final, el partit estava per perdre’l» L'entrenador del Rayo va assegurar que la sensació al final és que el partit «estava per perdre’l», i va revelar que el penal que van llançar Óscar Trejo i Isi Palazón amb una passada de l’un a l’altre, va ser decisió dels jugadors. Pel que fa a l’acció del possible penal de Salvi, Iraola tampoc ho tenia gaire clar. «És una pilota que li va a la mà i he pensat que no era per xiular-lo, però és veritat que a Girona ens en van xiular dos així. Jo crec que tots podem pensar que no és penal però com que ho han xiulat en altres partits també pot ser-ho», reflexionava el basc.