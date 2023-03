Aleix Garcia i Alex Callens han tingut feina a firmar autògrafs aquesta tarda a la botiga Gosbi LAB de Girona. A part de compartir una bona estona amb desenes d’aficionats que feien cua a la Gran Via de Jaume I, els jugadors del Girona han aprofitat per parlar de les seves respectives lesions i com es troben en el procés de recuperació.

El migcampista d'Ulldecona va lesionar-se en la derrota contra l'Atlètic a Montilivi (0-1) i, en conseqüència, dissabte passat va perdre's el primer partit de la temporada que va acabar amb un empat amb polèmica arbitral a Vallecas (2-2). Fins aleshores, ho havia jugat tot. En aquest sentit, Aleix ha dit que «estic content per com m'estic recuperant»: «La cama reacciona bé i demà ja començaré a córrer. Confio en ser-hi pel Barça, tot i que serà just. L'evolució està sent bona».

🔜 SIGNATURA D'AUTÒGRAFS! 🥰



📅 Dimarts 21 de març

⏱ De 18h a 19h

👥 Amb Aleix i Callens

📍A la botiga de Gosbi Lab (Gran Via Jaume I, 54 Girona)



👏 No t'ho perdis! pic.twitter.com/vhi4VjD1E0 — Girona FC (@GironaFC) 21 de marzo de 2023

Respecte al penal a favor no xiulat davant el Rayo, ha comentat que «han de deixar clar el criteri respecte a les mans el més aviat possible perquè mai sabem quan ho són i quan no». «Per mi són claríssimes», ha afegit.

Per la seva part, Callens, del qual encara no se sap el temps de baixa, ha explicat que «cada dia milloro i espero el vistiplau del doctor». «Tinc moltes ganes de tornar. A part que també m'he perdut anar amb la selecció, que va esperar fins al darrer moment per convocar-me o no. Ningú ha volgut forçar ni arriscar. He d'estar al cent per cent. L'aturada m'anirà bé per recuperar-me i no perdre'm partits», ha matisat el peruà.