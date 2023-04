Javi Hernández va ser un dels protagonistes de l'empat del Girona a l'Spotify Camp Nou contra el Barça (0-0). El defensa andalús, cedit pel Leganés, va disputar els noranta minuts a la banda esquerra, i sembla haver-li guanyat el lloc a Miguel Gutiérrez, després de fer molt bones actuacions en unes darreres setmanes en què l'equip ha ampliat a vuit el seu marge de punts respecte a la zona de descens.

SITUACIÓ PERSONAL

"Jugant es gaudeix més, sempre és bo tenir minuts, però quan no he jugat he treballat per estar preparat per a quan arribés el moment, donar el millor de mi. Ara sóc feliç".

DIFERÈNCIES AMB MIGUEL

"Ell és un gran jugador, li dona molt a l'equip. També influeix, per la meva manera de jugar i sortida de pilota, el sistema que utilitzem. Miguel també té facilitat, però ell és més ofensiu, ataca més. Jo sóc més defensiu, però a la vegada m'agrada arribar a l'àrea contrària".

EL DERBI AL CAMP NOU

"Marcar a Raphinha, un dels millors jugadors de la Lliga, no és fàcil. Ja vam veure com és el Barça, però el partit ens va anar bé. Tota la defensa va cobrir bé, vam fer un gran partit. Jo estic agafant ritme, confiança. Continuo creixent, cada cop estic millor".

RECTA FINAL

"Ara ve el tram més important del curs, però l'equip està en bona dinàmica i fa les coses bé. Hem de donar el màxim i som conscients, que com abans millor hem de tancar la permanència i sumar tots els punts possibles".

OBJECTIU

"El tema de la permanència no sabem com acabarà, perquè hi ha molts equips implicats en la lluita. No sembla que nosaltres hi siguem, però si perdem un parell de partits, tornarem a ser allà baix. Cada partit ha de ser una final, hem d'intentar sumar de tres en tres, i veurem com acabem. Ens agradaria acabar entre els deu primers".

ELX

"Hem d'anar a guanyar, perquè si sumem tres punts, més l'empat del Camp Nou, seria un pas destacat. No volem treure-li reconeixement a l'Elx, perquè fa tres anys que és a Primera i nosaltres acabem d'arribar-hi. Són un bon equip i sortiran a guanyar".

POSSIBLES ENSURTS

"La setmana passada anava guanyant a l'Osasuna. No regalaran res, ho posen complicat i voldran acabar la Lliga el millor possible. El partit és molt rellevant".

FUTUR

"No depèn de mi, estic un any cedit i tinc contracte amb el Leganés. No sé què passarà, si parlaran o esperarem a acabar la Lliga. Jo aquí estic feliç i a gust, però ja veurem què passa".