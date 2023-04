Avui el Girona ha fet un gran pas cap a la permanència després d’imposar-se a l’Elx (2-0), però Míchel no ha quedat del tot satisfet. «El millor del partit és el resultat. Sumem tres punts molt importants, però amb 38 encara no en tenim prou per a la salvació. Hi ha aspectes a millorar i haurem de competir en els nou partits que queden. Les sensacions no han sigut bones», comentava. El tècnic ha destacat que «l’Elx té dificultats i tot i així competeix en tots els partits»: «És digne d’admirar perquè ens ha superat en la pressió. La circulació de pilota no era prou ràpida i, en conseqüència, Arnau, Iván i Borja no han estat còmodes, incapaços d’alliberar o trobar marques. Hem intentat modificar amb els canvis, però tampoc m’ha agradat. Si no arriba a ser per Gazzaniga, potser estaríem parlant d’un altre resultat. L’1-0 ens ha donat tranquil·litat i el 2-0 ha fet mal al rival. No estic content pel joc de l’equip».

Malgrat tot, la veritat és que el conjunt blanc-i-vermell s’impulsa a la classificació. «És un pas important i estem més a prop de l’objectiu perquè tenim la barrera dels 40 punts més a prop. També tenim la tranquil·litat de les sensacions d’aquesta segona volta perquè estem entre els cinc millors. A dia d’avui, estaríem a Europa. Tant de bo guanyem a Valladolid i tinguem opcions de lluitar per més coses», ha comentat. Míchel ha insistit que «miro cap a dalt perquè vull guanyar el següent partit». Sobre les diferents versions de l’equip quan s’enfronta als rivals més forts de la taula respecte als que se situen a la part baixa, ha explicat que «per mi tots són molt important i també és així per als jugadors»: «L’Almeria també lluita per salvar-se i vam guanyar-lo 6-2. No es tracta d’equips grans o petits. A part que els últims d’arribar a Primera som nosaltres». I s’explicava: «Veníem d’una intensitat alta després d’empatar contra el líder al Camp Nou i semblava que teníem l’obligació de guanyar l’Elx perquè està en descens. No m’esperava un partit fàcil ni molt menys. En part, estic content perquè hem tingut mentalitat per saber patir i defensar-nos. També hem de donar valor a la tercera porteria a zero. No sé guanyar sense jugar bé». Girona-Elx: Victòria per superioritat (2-0) «La confiança d’aquest club em fa millor. Saber gestionar una plantilla és molt difícil», ha dit Míchel després de superar el seu sostre com a entrenador a Primera amb el Girona. Beccacece: «Hem dominat quasi tota la primera part» La situació de l’Elx és molt complicada. No és fàcil ser el cuer. Tot i la derrota, l’entrenador de l’Elx, Beccacece, es queda amb «les formes» pensant en el projecte de futur. «L’equip ha tingut personalitat i caràcter per jugar de tu a tu. Hem dominat durant pràcticament tota la primera part, amb algunes ocasions per agafar avantatge. A la segona part també hem tingut l’1-1. Oblidar el passat és part del treball del dia a dia», ha dit. «Em sento identificat amb els nois i valoro el que fan perquè no és fàcil competir en aquesta situació. Hem merescut més, però el futbol és concreció», ha afegit. Sobre Gumbau, ha comentat que «té sentiment de pertinença i jugava contra el club dels seus amors. Estic content per com ho ha fet».