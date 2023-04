D’empatar al camp del líder a guanyar contra el cuer. La teoria semblava fàcil, però a la pràctica no ho ha estat gens. El Girona s’ha hagut de convèncer a ell mateix per guanyar aquest migdia a l’Elx (2-0) amb una victòria que és clara, però que no deixa de ser insípida per com s’ha produït. Estaven espessos els de Míchel, sabent materialitzar les seves opcions. Taty Castellanos s’ha tret un pes de sobre amb un gol per obrir la llauna a la primera part i Oriol Romeu ha rematat la feina. Ara bé, el més important és el resultat perquè amb 38 punts el descens queda provisionalment a 11 quan queden nou jornades per disputar-se. També per estar entre els deu primers (9è).

El Girona estava avisat. Qui deia que s’havia de “sortir amb el ganivet entre les dents” no s’equivocava. Que vingués el cuer de Primera a Montilivi, on els de Míchel són forts, no era sinònim de victòria. Al contrari, calia treballar-se-la. Però l’equip estava espés. Com a mínim, al principi. Els blanc-i-vermells no es reconeixien, deixant que l’Elx tingués més presència en atac encara que fos sense perill. O sí… Gazzaniga ha salvat els mobles al quart d’hora de joc per desviar a córner un intent de vaselina de Gumbau. El de Campllong s’ha trobat amb una pilota morta a l’àrea fruit d’una acció perillosa. Per la seva part, Aleix Garcia ha provocat el primer avís clar centrant una falta directa que ha sortit fregant el pal. El migcampista d’Ulldecona no era titular tot i que ha entrat igualment a la primera part per substituir Borja García, lesionat. Per poc l’ha tingut també Javi Hernández en rebre un caramel d’Arnau. L’arribada del lateral esquerre ha estat frustrada per Werner, el porter que avui s’estrenava en lliga, abans d’hora. Igual que la centrada d’Iván Martín. Gazzaniga ha hagut de tornar a intervenir per desviar un xut de Gumbau. Taty Castellanos ha canviat el guió d’un partit estrany amb un gol al minut 44 per avançar i animar al Girona. El davanter argentí, que ja havia rebut el suport de l’afició amb aplaudiments al minut 9 (el seu dorsal) després d’haver-se esborrat les xarxes socials per fallar una ocasió clara davant el Barça al Camp Nou, ha estat ovacionat. Se l’ha vist emocionat. Mentre que Javi Hernández ha pogut marcar el segon. Això ja era una altra cosa.

No obstant això, la segona part ha començat igual que la primera. Al Girona li costava progressar i qui intimidava eren els de Beccacece. En conseqüència, Míchel ha fet un doble canvi amb Valery i Miguel per Toni Villa i Javi Hernández perquè, a part del resultat a favor, no li agradava el que veia. Sobretot, després que Gazzaniga tornés a ser providencial per aturar un xut de Collado. El conjunt il·licità ho provava, malgrat demostrar perquè es troba a baix de tot de la taula. Els gironins funcionaven a batzegades. Tsygankov ha estat a punt de superar a Werner però Lucas Boyé l’ha desviat a córner. L’ha pogut fer Oriol Romeu, agafant desprevingut al porter des de la frontal. Amb el 2-0, el Girona ha tingut, com a mínim, la tranquil·litat i la certesa de ser més a prop de l’objectiu. Ho ha celebrat Montilivi, que, com l’equip, s’ha tret la son de les orelles en el tram final. Tothom anava a una.

LA FITXA

Girona: Gazzaniga, Arnau, Santi Bueno, Juanpe, Javi Hernández (Miguel, min.57), Oriol Romeu, Iván Martín. (Yan Couto, min.77), Borja García (Aleix Garcia, min.14), Tsygankov, Toni Villa (Valery, min.57) i Taty Castellanos (Stuani, min.77).

Elx: Werner, Palacios (Lirola, min.46), Mascarell, Bigas, Clerc, John Nwankwo, Gumbau, Tete Morente (Nico, min.78), Raúl Guti Collado, min.46), Lucas Boyé (Nteka, min.78) i Pere Milla (Ponde, min.78).

Gols: 1-0, min.44: Taty Castellanos; 2-0, min.70: Oriol Romeu.

Àrbitre: Figueroa Vázquez. Ha amonestat Taty Castellanos, Santi Bueno, Oriol Romeu (Girona); Pere Milla, Lucas Boyé, Gumbau (Elx). Vermella directa a Ponce (Elx), al minut 90.

Estadi: Montilivi, 11.114 espectadors.

