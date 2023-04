José Luis Mendilibar ha comparegut aquest migdia en roda de premsa -Míchel Sánchez ho farà demà- per repassar la situació del Sevilla abans de rebre dilluns vinent al Girona. Després de la victòria de dijous passat davant l’Athletic (0-1), l’entrenador s'ha mostrat confiat en allargar la bona dinàmica contra un rival, el conjunt blanc-i-vermell, que es troba en el seu millor moment gràcies a l’apoteòsic triomf enfront el Reial Madrid amb un pòquer de Taty Castellanos (4-2). Ambdós acumulen 41 punts.

«No ens queixem del calendari, si hi ha partits cada 3-4 dies és perquè estem en alguna competició més i hem d’estar preparats. No ens ha de preocupar res més que el Girona, recuperar la gent i tractar de posar als que millor estiguin», ha dit Mendilibar tenint en compte que el Sevilla té l’ull posat en les semifinals de l’Europa League. El tècnic aprofitarà per fer rotacions: «El més normal és que hi hagi canvis. Hem d’intentar que ens ajudi tothom». En aquest sentit, tindrà les baixes de Tanguy, Marcao i Jordán; mentre que està pendent de Jesús i Marcos Acuña. No obstant això, recupera Fernando.

«Anirem a pressionar-los i ells també voldran fer-nos mal. La idea serà aquesta, no ens quedarem enrere esperant-los, sinó que també correrem riscos i crec que així els dos estarem contents», ha comentat al respecte de la idea de joc atrevida dels gironins. Sobre la situació del seu equip i l’ambient que es viurà al Sánchez Pizjuán, Mendilibar ha explicat que «l’afició ha estat apagada i ara ha vist brots verds amb l‘Europa League i la dinàmica en Lliga». «Manen els resultats», ha afegit.