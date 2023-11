El sorprenent Girona de Míchel Sánchez ha aprofitat l'ensopegada del Reial Madrid contra el Rayo Vallecano (0-0) per col·locar-se com a líder en solitari de LaLiga EA Sports després de la seva victòria al feu de l'Osasuna (2-4) amb 31 punts de 36 possibles, per donar continuïtat a un inici de curs extraordinari i històric que ha provocat que l'equip i l'afició somiïn jugar la Lliga de Campions.

Aquestes són les cinc claus del líder de Primera: 1. Míchel, el referent El gran referent del Girona, per sobre de qualsevol jugador, és Míchel Sánchez. El Girona hi va confiar quan l'equip estava en places de descens a Primera Federació després de la 12a jornada de la temporada 2021-2022. El tècnic madrileny, sempre agraït al club i a la secretaria tècnica de Quique Cárcel, ha donat un ascens, una desena posició en el curs de la tornada a Primera i, de moment, un liderat a l'elit després de 12 jornades. A Pamplona va viure el seu 50è triomf al Girona en 103 partits, amb 20 empats i 33 derrotes. Aquesta temporada només ha encaixat una derrota, contra el Madrid a la vuitena jornada. Sense comptar el Madrid (11 vegades), el Barcelona (6) i l'Atlètic (2), el Girona és el segon equip de tota la història de Primera Divisió que celebra deu victòries en les 12 primeres jornades després del Betis (1934-1935) ). Dels 20 equips que ho han aconseguit, 13 van acabar sent campions, 6 segons i 1 tercer (l'Atlètic la temporada 2012-2013). Míchel anava repetint a cada roda de premsa que l'objectiu primordial era la permanència per enllaçar tres cursos a l'elit per primera vegada en la història del club, que viu el seu cinquè any a Primera, però després de guanyar a El Sadar ja va reconèixer que el Girona pot mirar a dalt i somiar amb la quarta posició. 2. Aleix García, el líder Si Míchel és el líder del projecte, Aleix García és el líder a la gespa. Ha completat els 12 partits de LaLiga, amb 1.080 minuts. Al costat del central Unai Núñez, del Celta de Vigo, són els únics jugadors de camp amb aquests números, a més de deu porters. La marxa al Barça d'Oriol Romeu, peça clau, va provocar que Aleix García es multipliqués i retardés la seva posició, però el centrecampista català ha fet un pas endavant i ha millorat encara més les prestacions, en defensa i en atac. Ja ha fet tres gols, dos més que la temporada passada, i quatre assistències, només dues menys que el darrer curs. El seu excel·lent rendiment ha fet que Luis de La Fuente inclogui el seu nom a la prellista per als partits de la selecció espanyola d'aquest mes de novembre contra Xipre i Geòrgia. 3. L'Excel·lent rendiment dels 'nous' El Girona va perdre diversos jugadors clau a l'estiu, però els que continuen estan rendint a un gran nivell, com ara Miguel Gutiérrez, Yan Couto, Aleix Garcia, Viktor Tsygankov, Yangel Herrera, Iván Martín, etcètera), i els que han arribat han signat una adaptació immediata i milloren els números. Eric García, cedit pel Barça l'últim dia de mercat, ja porta 593 minuts i nou participacions, amb set titularitats i un gol. Des que va arribar, només s'ha perdut dos partits, el primer per ser suplent i un altre per lesió, i ha fet oblidar la venda de Santi Bueno al Wolverhampton. Artem Dovbyk, substitut de Taty Castellanos, MVP al Sadar, suma sis gols i quatre assistències en vuit titularitats i 12 participacions: marca un gol cada 109 minuts. És el fitxatge més car de la història del club, però els 7,75 milions que va pagar el Girona pel davanter del Dnipro-1 ucraïnès ja semblen pocs. També brillen el veterà Daley Blind (33) i el jove Sávio Moreira (19), cedit per l'ESTAC Troyes francès, també del Football City Group. Ha jugat 992 i 964 minuts, respectivament, només per darrere d'Aleix García i Paulo Gazzaniga. Blind acumula dues assistències i onze titularitats a la competició regular, tan sols una menys que tota la temporada passada entre l'Ajax (11) i el Bayern de Munic (1), mentre que Sávio, titular a les 12 jornades, acapara titulars pel seu present i futur. Suma tres gols i quatre assistències a LaLiga. 4. Riquesa atacant En dotze jornades, el Girona ha arribat dues vegades als cinc gols -contra el Mallorca (5-3) i l'Almeria (5-2)- i dues vegades a quatre: contra el Granada (2-4) i l'Osasuna (2-4). Només s'ha quedat sense veure porteria en una ocasió, en la derrota contra el Madrid (0-3). La seva riquesa atacant li ha permès remuntar quatre partits - contra el Mallorca (del 0-1 al 5-3), contra el Vila-real (de l'1-0 al 1-2), contra l'Almeria (del 0-2 al 5-2) ) i contra l'Osasuna (el 2-1 al 2-4)-, a més de sumar un punt contra la Reial Societat en la primera jornada (de l'1-0 a l'1-1). És l'equip més golejador de LaLiga EA Sports amb 29 punts: tres més que l'Atlètic, segon en aquesta estadística amb un partit pendent. Suma cinc i sis gols més que el Barça i el Madrid. 5. Millora defensiva, amb marge de millora També ha fet cinc gols en contra menys que el curs passat. En tretze partits ja té les mateixes porteries a zero (quatre) que en tota la darrera temporada en 40, tot i que encara té marge de millora en aquest aspecte. Perquè juntament amb el Betis, la Reial Societat i el Rayo Vallecano, és l'equip amb més gols rebuts entre els primers deu classificats, amb un total de quinze (1,25 per partit).