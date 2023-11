Míchel guanya la partida a Francisco

Aquest dissabte no serà un partit qualsevol a Vallecas. Serà molt i molt especial, tant per al Girona, que haurà de defensar el lideratge aconseguit la passada jornada amb un triomf a Pamplona (2-4), com per al Rayo Vallecano. I ho serà, sobretot, per als seus respectius entrenadors, que s’enfrontaran al seu passat. Per una banda, Míchel torna a casa, allà on va complir els seus somnis com a futbolista i on va fer els primers passos com a tècnic. Per l’altra, Francisco rep per primera vegada el conjunt gironí, després d’acomiadar-se del club de Montilivi al final de la temporada 2020/21 amb dos ascensos frustrats a Primera Divisió. Tres cursos més tard, el Girona és el líder de la màxima categoria del futbol espanyol. Qui ho diria...

«Vallecas és molt especial per mi. Hi tornem en una situació idíl·lica. El Rayo també està fent una gran temporada així que serà un partit molt complicat i difícil, igual que ho ha estat davant l’Osasuna. Trobarem un ambient espectacular. És un partit per gaudir de l’ambient i competir-lo. Allà tampoc tenen gaire temps per baixar el nivell d’activació perquè sinó et mengen. Serà maco», va dir Míchel després de guanyar a El Sadar. Com a entrenador del Girona, on compleix la seva tercera temporada a la banqueta, el de Vallecas només s’ha enfrontat dues vegades al Rayo el curs passat i les dues ocasions van acabar en empat (2-2 en l’anada a Montilivi i 2-2 en la tornada a Vallecas).

En canvi, contra Francisco, Míchel sí que ha aconseguit imposar-se totes les vegades que els seus camins s’han creuat. Va ser en els exercicis 2016/17 i 2017/18 quan l’actual tècnic del Girona era l’entrenador del Rayo a Segona Divisió. Primer Míchel va vèncer l’UCAM Múrcia de Francisco en el 2016/17 i després va guanyar el Lugo que dirigia el tècnic d’Almeria en el 2017/18. Els resultats sempre s’han decidit per la mínima a favor de Míchel amb un 0-1, 1-2 i 1-0.

Míchel torna a Vallecas, on també va aconseguir l’ascens a Primera Divisió però va ser destituït pels mals resultats sense poder acabar la temporada 2018/19, en el millor moment de la seva carrera com a entrenador. Al Girona, el de Vallecas ha trobat el lloc ideal on desenvolupar la seva idea amb la confiança necessària per part de tot el club.

D’altra banda, el destí ha estat ben capritxós per a Francisco des que va abandonar Montilivi. L’entrenador d’Almeria, que diumenge passat va fer un favor al Girona frenant el Reial Madrid amb un empat sense gols al Bernabéu (0-0) per situar líders als de Míchel, ha dirigit els dos equips contra els que va perdre la final del play-off en la seva etapa com a blanc-i-vermell (2019-21). Se’n va anar a l’Elx, on va complir el desig de consolidar-se com a tècnic de Primera Divisió, i aquest estiu ha fitxat pel Rayo, que ocupa el novè lloc de la classificació amb 18 punts i té el repte d’aconseguir la classificació europea.

Francisco no s’ha enfrontat mai abans al Girona des que se’n va anar. La temporada passada va ser destituït de l’Elx en la jornada 7 i els gironins no van enfrontar-se als il·licitans fins a la 14. Ara, Míchel haurà de fer bona l’estadística contra el tècnic d’Almeria.