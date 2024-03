El Bayern de Múnic s'afegeix a la llista de pretendents del lateral Miguel Gutiérrez

Si faltaven equips interessats en Miguel Gutiérrez, dues tasses. El Bayern de Múnic té el lateral blanc-i-vermell en la seva llista de possibles fitxatges, tenint en compte que el canadenc Alphonso Davies podria fer les maletes aquest estiu cap al Reial Madrid, segons va publicar el diari alemany 'Bild'. Els blancs no s'estan de res.

De fet, el club presidit per Florentino Pérez té una opció de recompra de vuit milions d'euros pel jugador madrileny, que va fitxar pel Girona fa un parell d'estius per uns quatre milions. La intenció del Reial Madrid és la de recomprar al futbolista per vendre'l i fer-ne negoci en la pròxima finestra de fitxatges.

Miguel s'ha revalorat moltíssim a Montilivi, on va arribar pràcticament sent un desconegut. Quatre estones amb els d'Ancelotti i para de comptar per a un futbolista que havia tingut la seva seu al filial, a Primera RFEF. La seva primera experiència professional seriosa ha estat amb el Girona i sota les ordres de Míchel Sánchez.

La temporada passada Miguel ja va tenir un paper important, sent titular indiscutible i executant actuacions més que convincents. En la Lliga, va actuar en trenta-quatre partits, marcant un parell de gols, a Getafe i a casa contra el Betis.

El salt ha arribat aquest curs, on l'entrenador gironí va fer-li canviar els hàbits: en comptes d'aprofitar el seu talent per la banda, el va reconvertir en un migcampista més, copiant el rol que exercia Arnau Martínez l'any passat, al costat contrari.

La resposta de Miguel ha estat una delícia, sent un dels millors jugadors de Primera. Retenir-lo un any més serà molt complicat.