És una baixa important. Tot i això, com sempre, considero que l'equip té jugadors per suplir-lo.

PLANTILLA

Blind i David López estan bé, per jugar. Demà ja ho veurem. Borja García té unes molèsties i és baixa, com també Toni Villa i Artero. A Artero l'han operat i li han fet una neteja al turmell. Confio que estigui aviat amb nosaltres.

MONTILIVI

És el següent partit, a casa, i necessitem la nostra millor versió. Tots junts amb l'afició som més forts. Osasuna equiparro, a prop d'Europa que ve de fer 10 de 12 punts possibles. Equip té una bona mentalitat i després d'una derrota, l'equip sempre entrena bé.

EFECTIVITAT

Hem fet incisió en com arribar la pilota a l'últim terç del camp i ser capaços que molts jugadors estiguin en disposició de fer l'última desmarcada. Tot l'any ho hem treballat. Potser en algun partit ens ha costat més, però estic tranquil. L'equip està bé i té eines per ser nosaltres mateixos i fer un gran partit.

SOLÍS

Tots els jugadors són molt importants. Tant el que en juga seixanta com el que en juga trenta. Ha fet un pas endavant, tot i que estava fent les coses bé. Estic tranquil perquè està preparat per jugar.

PARTIT

Han jugat amb cinc defenses els darrers partits a fora de casa. És un equip molt vertical amb molts bons jugadors. El davanter està en un estat de forma espectacular. Hem de saber contrarestar tot això i dominar amb la nostra idea: tenir la possessió a camp rival i tenir l'Osasuna enrere.

NÚMEROS

Hem d'anar a partit a partit. Osasuna i després veurem. Ja vaig dir que caldrien cap a 71 o 72 punts, però no ho sé. Si demà guanyem, traurem mínim cinc punts al cinquè.

PLUJA

Hi seran segur. És el moment de demostrar que tenim un repte per davant que és fer història. Jugadors han aconseguit que ningú dubti del seu compromís i actitud i que l'afició se'n senti orgullosa. Es mereixen que en qualsevol moment que estiguin baixos, que se'ls doni suport. Sentim el jugador número dotze.

DESCENTRACIÓ

Confio molt en la mentalitat dels jugadors. Han demostrat el seu compromís. La imatge de l'equip és molt bona a tot arreu, però sí que em preocupa, perquè és gent molt jove amb entorn. Potser en algun moment pot passar factura. Tothom és feliç de ser aquí però de fora no podem controlar el que passa. Confio que tinguin la capacitat pensar en el cent per cent en el Girona.

FRACÀS

Els adjectius que posin, m'és igual. No em fa mal. Al club, equip i personal, seria un cop molt fort no entrenar a la Champions.

ANY PASSAT

No vam pensar en l'objectiu actual que tenim a l'abast. El que hem fet està fet i en volem més. No arribar a la Champions, no és un fracàs però sí que seria un cop molt important. La meva manera de veure les coses és que ho hem d'intentar al 200%. És difícil però podem aconseguir.-ho. Si penso que som capaços, no fer-ho seria difícil d'assumir. Ara bé, aquesta pressió m'agrada. Vull tenir aquesta pressió i el jugador també.

DOBYK

L'important és l'equip. Quan l'equip juga bé, tothom sembla que està espectacular. Al contrari, quan l'equip no juga tan bé, sembla que els jugadors estan un xic per sota del nivell. Necessitem la millor versió de l'equip i és amb ell fent gols i Stuani també. Equip necessita connectar. Podem guanyar cinc, sis o set partits, som capaços de . Fins i tot els onze que queden.

JASTIN

És un jugador diferent en un contra un i espero que estigui concentrat per millorar en altres coses als entrenaments. Quan estigui bé tot l'entrenament, ens donarà un contra un per fer superioritat. És molt bon en això , però ha de millorar en altres coses, que ara mateix no acaba d'entendre bé. Ja hi he parlat.

TONI VILLA

Fa parts de l'entrenament. Iolt contents. I poc a poc amb l'equip. Gran notícia. Jugador molt estimat per nosaltres i tant de bo estigui a punt per jugar aviat.