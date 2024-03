Míchel: "Stuani portarà el braçalet de capità en el primer partit del Girona a Europa"

El Girona vol ser equip de Champions i farà el possible per aconseguir-ho. Amb Montilivi de testimoni, malgrat l’aiguat que pugui caure cada dia que hi ha partit a l’estadi. Avui, sota la pluja, Stuani ha donat els tres punts contra el Betis (3-2) en un final de pel·lícula. Així l'ha vist Míchel des de la banqueta:

STUANI

"Sempre hem dit que és, segurament, el jugador més important de la història del Girona i ho segueix demostrant. El seu nivell competitiu, de compromís i de ser el líder de l'equip és top. Ho ha demostrat amb un gol importantíssim. S'ho mereix, espero que gaudeixi. Sé que el primer partit de la història del Girona a Europa, Stuani portarà el braçalet de capità".

EUROPA

"El gol l'hem viscut amb incertesa perquè tenim el retron uns 20 segons més tard. No l'he pogut celebrar, però quan l'àrbitre l'ha donat he sentit una alegria immenso. Penso que és merescut i són tres punts importantíssims per la lluita per la Champions. Deixem enrere un rival en la lluita per entrar a Europa. És un somni el que està vivint l'equip. A falta de vuit jornades, estar gairebé matemàticament a Europa, fa pensar amb el que estem aconseguint".

DAVID LÓPEZ

"Tenia molèsties musculars. Ha tingut moltes aturades durant la temporada i sempre que ha pogut jugar, sempre li hem donat la responsabilitat de sortir d'inici. Yangel m'ha demanat que no podia sortir d'inici. David sempre dona el 200% per poder-hi ser i li ha passat factura".

LA JORNADA

"Em preocupava molt el nostre partit perquè som tercers. Els jugadors tenen clar que hem de pensar en nosaltres i gaudir d'aquesta victòria. Tenim una aturada per preparar el pròxim partit, però ara vull que desconnectin i gaudeixin de la victòria".

EL BETIS

"Els objectius es queden petits, pensant amb la Champions. També he guanyat per primer cop a Pellegrini jo. No significa gaire, però són petits objectius que anem superant. Estic feliç per ells. La temporada és bestial. L'onze que ha tret el Betis... Nosaltres amb la nostra idea hem anat a per ells. És increïble com els jugadors afronten els partits, patint però gaudint amb la pilota.

DOVBYK

"S'ha posat primer en el pitxtixi. Té la responsabilitat del gol, però té la responsabilitat que l'equip jugui bé. Jo no estava preocupat per Dovbyk, ell tampoc. Hi havia soroll fora, però nosaltres l'hem de protegir d'això. Li hem posat els vídeos de tot el que fa bé i té la nostra confiança. Entre ell i Stuani ens han donat una victòria molt important".

LA SUPERCOPA

"L'objectiu primordial és la Champions, si remant al final acabem segons millor. Serà molt difícil i complicat arribar a la Champions. Crec que no li hem de posar més responsabilitats a l'equip".

LA CHAMPIONS

"La nostra preocupació és centrar-nos en guanyar. Vaig dir 71-72 punts en el seu dia, però potser em vaig quedar curt. Barça, Athletic i Atlètic són capaços de fer molts punts. Estem en el camí. La temporada és molt bona i intentarem l'excel·lència".