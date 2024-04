«Tant de bo algun dia el femení ompli Montilivi»

«El Girona ha arribat al primer nivell i ha passat a formar part dels equips top en l’àmbit estatal venint de Tercera divisió, tant de bo nosaltres puguem seguir el seu camí i també aspirem a ser el referent de les comarques gironines. Per què no? Hem de somiar. Espero que algun dia el femení ompli Montilivi igual que ho fa el masculí», sospira Eduard Sanmartín. Aquest diumenge el sènior femení tornarà a l’estadi on juga l’equip de Míchel, aprofitant que hi ha aturada a Primera divisió per la Copa del Rei, per enfrontar-se al Martinenc (12:00 hores) en el partit corresponent a la 25a jornada de Preferent. Tot i la distància abismal que separa als dos conjunts blanc-i-vermells, l’entrenador veu una gran oportunitat per impulsar les seves jugadores cap a l’èxit. «Si volem que el Girona femení creixi, el primer que hem de fer és enganxar l’afició. L’espectacle està assegurat», destaca.

El sènior femení del Girona està immers en la lluita per ser un dels candidats als ascensos compensats, en cas que n’hi hagi. Pujar directe a Primera Nacional està pràcticament descartat perquè el Llevant Les Planes B va embalat cap al títol, sense cap derrota en tota la temporada, i un bon coixí de punts. Per tant, el repte de les de Sanmartín és acabar segones, una posició que ocupa el Porqueres amb deu punts més que les blanc-i-vermelles. A la categoria també hi competeix el Pontenc, que és onzè.

Jugar a Preferent suposa un fre per al desenvolupament del projecte del femení, que sovint veu difícil retenir el talent que puja des de la base. «El Girona està treballant molt pel femení. No podem fixar-nos en el Barça perquè és un transanlàntic i nosaltres una barca mallorquina. Hi ha gent que té molta pressa, però tenim unes bones directrius i hem de continuar avançant amb cautela i paciència. El nostre objectiu és pujar, si no ho fem aquest any, ho farem el vinent», comenta el coordinador Joan Carles Sánchez. Ell ha estat un dels responsables de l’aposta, cada vegada més clara, que fa el club per les noies. «No sé el que trigarem, però puc anticipar que el Girona té ganes d’ascendir a Nacional i arribar a tenir un equip femení professional algun dia. La proposta amb la qual treballo és que cada dia estem més a prop del masculí i, a poc a poc, anem fent passos. S’ha de felicitar la gent del club perquè no és fàcil la logística d’un dia de partit a Montilivi i aquest serà el quart any seguit que hi juga el femení», afegeix.

Per la seva part, la davantera Miren Duque insisteix que «estem lluitant per poder pujar, per això hem de quedar el més amunt possible»: «Jugar a Montilivi és una oportunitat diferent i especial, és únic, però ens ho prenem com si fos un partit més. La importància dels tres punts és la mateixa».

«Fins que matemàticament l’ascens no estigui decidit, seguirem lluitant per aconseguir-lo. Encara hi ha temps i possibilitats. Ho posarem tot per part nostra», assegura Sanmartín. Mentrestant, el femení seguirà treballant amb l’esperança que arribi el dia d’«igualar-nos amb el masculí».

