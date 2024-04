Dovbyk persegueix el repte del pitxitxi

Fred i no gaire expressiu, Artem Dovbyk duia la processió per dins. L’ucraïnès encadenava vuit partits sense marcar amb el Girona i, tot i els elogis que rebia de Míchelpel joc i altres elements futbolístics que no són el gol, com qualsevol davanter estava angoixat veient com la pilota no volia entrar. Tot va canviar en les semifinals de la repesca per ser a l’Eurocopa Ucraïna contra Bòsnia (1-2). Un gol salvador que va facilitar el camí cap a la gran cita continental que Ucraïna confirmaria contra Islàndia. Dovbyk va tornar a Montilivi, doncs, carregat de moral i amb la punteria afinada. De seguida ho va demostrar, transformant un penal provocat per ell mateix que suposaria el final de la mala ratxa. El gest d’espolsar-se els mals esperits de sobre que va fer per celebrar la diana deixaven clar que Dovbyk ho havia passat malament. L’ucraïnès encara faria un altre gol per enfilar-se fins als setze i tornar a igualar amb Jude Bellingham (Madrid) i Ante Budimir (Osasuna) al capdavant del pitxitxi de Primera Divisió.

Tenir el davanter titular lluitant per ser el màxim golejador de Primera és una altra de les bogeries que es permet el Girona aquesta temporada. Un fet inèdit a la història del club i que si s’assoleix seria bestial. En aquest sentit, Cristhian Stuani, autor de vuit gols aquest curs a la Lliga, va signar grans registres en la primera etapa del Girona a la categoria:21 i 19 gols els cursos 2017-18 i 2018-19. Ara bé, l’uruguaià va quedar-se lluny d’un Leo Messi (34 i 36), que menjava a part. Stuani sí que va ser pitxitxi de Segona Divisió les temporades 2019-20 (29 gols) i 2021-22 (22, empatat amb Borja Bastón). Per trobar un altre pitxitxi del Girona cal remuntar-se a fa gairebé dues dècades, quan a la temporada 2006-07, amb l’equip a Tercera Divisió, Miki Albert va fer-ne 24 a la Lliga -quatre més al play-off- i va ser el màxim golejador de la categoria. Quatre anys enrere, Jordi Vinuesa també va endur-se el pitxitxi de Terera amb 27 dianes. Més enrere en el temps encara (1988-89), l’ara president Delfí Geliva ser el màxim golejador de Tercera amb 28 gols empatat amb Muñoz del Blanes i, el curs 1985-86 Martín Abad va ser pitxitxi, també de Tercera, amb 32.