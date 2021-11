Quim Salvi té tots els números de continuar sent el rector de la Universitat de Girona durant quatre anys més. Acabat el termini de presentació de candidatures, es podia fer per via telemàtica fins a la mitjanit de dilluns a dimarts, el catedràtic d’arquitectura i tecnologia de computadors de Sant Feliu de Guíxols és l’únic membre de la comunitat universitària que ha anunciat públicament la seva intenció d’ocupar el càrrec de rector. Una candidatura única, que en cas de confirmar-se avui amb «la proclamació provisional de llistes», no evitarà que el 26 de novembre hi hagi eleccions que, sense cap més alternativa, simplement servirien per tornar a avaluar el grau de suport de la comunitat universitària a un Quim Salvi que el 29 de desembre de 2017 es va convertir en el cinquè rector de la història de la UdG. Abans, el càrrec havia estat ocupat per Josep Maria Nadal (1992-2002), Joan Batlle (2002-2005), Anna M. Geli (2005-2013) i Sergi Bonet (2013-2017).

Fa encara no un mes, el 14 d’octubre, Salvi va veure com el claustre li aprovava el seu informe de gestió amb un 74% de vots favorables. El percentatge més alt en els seus quatre anys de mandat. «L’acció de govern s’ha fet d’una manera dialogada intentant cercar sempre el màxim consens davant les afectacions de la pandèmia», va dir llavors Salvi que, tot i centrar-se en la gestió dels problemes generats per la Covid-19 i el desviament en els comptes provocats per l’excés de despesa que se n’ha derivat, va destacar «no podem oblidar els grans reptes de la universitat que són les persones, perquè sense les persones no hi ha talent i no hi ha universitat, la innovació i l’impacte en la societat que té la Universitat de Girona».

Professor de l’Escola Politècnica Superior de la UdG i és investigador del grup de recerca en Visió per Computador i Robòtica (Vicorob), Salvi és «catedràtic d’universitat a temps complet» que, legalment, són els únics membres de la comunitat que es poden presentar al càrrec de rector. Un requisit que limita els possibles candidats i, tot i que en les darreres setmanes s’havia especulat amb altres possibles alternatives, fins ahir a l’hora de tancar aquesta edició ningú havia fet el pas. Tot i que en algun ho havia valorat, l’exrector Sergi Bonet està ara centrat en la recerca i la docència i no es presentarà en aquesta convocatòria electoral. Segons el calendari electoral, encara que només hi hagi un candidat, les eleccions es faran el dia 26 de novembre amb la proclamació dels resultats provisionals el mateix dia i, en cas que hi hagués reclamacions, el 3 de desembre.