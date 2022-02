La pantalla amb sensors precisos dedicats exclusivament a detectar el pas de bicicletes i patinets que hi ha col·locada just al davant de la Farinera Teixidor de Girona treu fum. Cada dia suma més de 1.500 vehicles d’aquestes dues tipologies passant pel carril bici del carrer Santa Eugènia. Durant el mes de gener, per aquest punt s’hi va arribar a registrar el pas de 48.000 bicicletes o patinets. Òbviament, hi ha moltes repeticions de gent que hi passa cada dia i, molts, segurament més d’una vegada o de tres perquè van i venen de la feina o d’on sigui.

Es tracta d’una xifra freda amb molts matisos. Per exemple, que durant els primers dies la quantitat era bastant més baixa que la mitjana mensual perquè hi havia dies festius i ponts. El qui viuen per la zona i han anat observant l’evolució de les dades han copsat aquesta tendència. En dies «normals» o laborables, la dada de vehicles de mobilitat personal que la pantalla compta arriba fins a les 2.000. La quantitat també és alta al pont de la Barca, amb uns 20.100 usuaris detectats durant el primer mes de l’any. Correspon a uns 650 diaris. Les xifres són prou altes per evidenciar que allà on hi ha carrils bici, els ciutadans que es mouen en bicicleta o en patinet, els fan servir. Si es posessin pantalles al parc Central, al carrer de la Creu, al compartit amb vianant a sota del viaducte del tren o al carrer Emili Grahit les xifres serien també notablement elevades. A més carrils, més ús. Fets amb més o menys traça. O més ben o mal entesos pels usuaris. Però utilitzats. La potenciació de la Girocleta també hi ha ajudat.

Una altra qüestió és si aquests usuaris respecten la normativa referent a la velocitat, els semàfors, el casc (en cas dels patinets) o al número de persones que van a sobre del vehicle. I sobretot, si quan no hi ha carrils bici, fan el que diu la normativa: les bicicletes han de circular per l’asfalt i els patinets han de posar el peu a terra i caminar. Mai per les voreres. Si es posessin més i més carrils bici hi hauria menys conflictes amb els vianants (val a dir que són els més incomplidors de les normatives si creuen per on volen i no esperen el semàfor si no cal). El tema sempre serà on i com. I tenint en compte que hi haurà sempre veïns del «no» i vinagres.

L’Ajuntament encara no dona per definitives les dades registrades. De moment, no ha recepcionat l’obra en considerar que el funcionament no és del correcte. És cert que quan es van posar en funcionament les dues pantalles, cada dia feia un «reset» i es reiniciava correctament el comptador diari però també el general. Les dues xifres sempre coincidien. Qui volta per les dues zones, pot observar que això va passar també alguns dels primers dies al pont de la Barca però no a la carretera Santa Eugènia.