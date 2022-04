Aquest matí ha sortit, des del Parc de Bombers de Girona, la tercera expedició humanitària de Bombers per Ucraïna. Conscients que la situació a Ucraïna ha canviat, i que el flux de persones de sortida del país ha baixat, l'expedició viatja amb la prioritat de portar material humanitari, però està oberta a la possibilitat d'oferir transport a persones refugiades que vulguin fugir de la guerra. És per això, que el comboi està format per sis furgonetes de càrrega i una amb capacitat per transportar persones. De les set furgonetes que integren l'expedició, cinc són Ilogades a l'empresa de lloguer de vehicles Mercedes i una a l'empresa Servisimó de Mollerussa, que han facilitat i ajustat el preu com a contribució al projecte humanitari de Bombers per Ucraïna. La setena és cedida per l'empresa de menjar d'animals de companyia, Gosbi. L'equip que viatja en l'expedició està format per 16 conductores i conductors que provenen de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (7), de les comarques de Girona (5) i de les de Lleida (4). L'expedició la completa una voluntària ucraïnesa de Calella, que farà d'intèrpret.

La caravana d'aquesta tercera expedició porta material sanitari, roba, joguines i material operatiu i d'autoprotecció per als Bombers ucraïnesos fins a Korczowa, a tocar de la frontera amb Ucraïna. Tot prové de donacions fetes per particulars als bombers que formen part de l'expedició i per empreses que han volgut col·laborar amb la iniciativa. Tot el material es farà arribar a Jitómir, una ciutat situada a la meitat occidental d'Ucraïna que està fent de punt d'acollida de persones refugiades amb moltes mancances. Allà, es distribuirà el material a les famílies de manera personalitzada i d'acord amb les seves necessitats, i als centres sanitaris i parcs de bombers. El material d'autoprotecció i operatiu per als Bombers d'Ucraïna que transporta l'expedició ha estat possible gràcies a les donacions de l'empresa Vallfirest, que ha fet una donació de 124 equips nous entre cascos, botes i Ilanternes, del Parc Químic de Tarragona i de l'ASL (Acció Solidària i Logística).

El material sanitari prové de les donacions de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona, de l'escola Mireia Centre d'Estudis de Montgat, de la Sala de Control de la Regió d'Emergències Metropolitana Nord dels Bombers de la Generalitat i de l'empresa Vestilab, que ha donat 6.500 unitats de mascaretes i 2.000 guants. També s'ha rebut una aportació de material sanitari i divers d'una iniciativa de Mataró per Ucraïna. A més, l'empresa Mail Boxes, del polígon El Ramassar de Granollers, ha regalat els vinils per identificar les furgonetes; l'empresa Gravalaser ha donat les samarretes per a l'equip de la tercera expedició i Forns del Pi ha donat menjar per al trajecte.

El retorn a Catalunya, si no hi ha cap contratemps, començarà el mateix dimecres després de deixar tot el material als punts acordats. Està previst que l'expedició ja sigui a Catalunya divendres 29. Bombers per Ucraïna és una iniciativa personal de diverses persones que treballen als Bombers de la Generalitat. S'hi han implicat totes les unitats del Cos i bombers i bomberes de tot el país. El finançament de les expedicions prové d'aportacions particulars. És per això que Bombers per Ucraïna manté la crida a les donacions, que es poden fer al compte corrent: ES22 2100 3849 0702 0004 6622 de CaixaBank

Fins avui ja s'han recaptat més de 49.000 € dels quals més de 32.000 € s'han invertit en les despeses de les dues expedicions anteriors i en el lloguer de les furgonetes d'aquesta tercera. Per incrementar aquests fons, també s'han posat a la venda samarretes, dessuadores, jerseis i tasses amb el logo de Bombers per Ucraïna. Diverses agrupacions de bombers han fet també activitats per estimular la recaptació. És el cas de Lleida i Balaguer, que aprofitant actes relacionats amb el patró dels bombers, Sant Joan de Déu, van regalar samarretes tècniques del BBVA Cursa Bombers Lleida a totes les persones que feien alguna aportació.