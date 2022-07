El Pla de Gestió 2022-2025 del Centre d’Arts Escèniques (CAE) Salt-Girona, El Canal, vol convertir l’equipament en un referent pel sector de les arts escèniques i per a la promoció i difusió cultural a nivell saltenc, gironí i nacional. El document inclou passar d’un a quatre els espais de creació i augmentar el pressupost que ara és de 303.000 euros fins a arribar als 850.000 euros l’any 2024.

Des del Pla es posa en valor que el Centre és «un equipament de primer nivell, una base a partir de la qual s’explotaran totes les possibilitats que ofereix, buscant el suport de les administracions i sumant complicitats amb tots els agents de les arts escèniques del territori i del país».

El gerent d’El Canal, Xavier Díaz, explica que «el Pla de Gestió ens dibuixa el full de ruta sobre el qual treballarem durant els propers anys i que té l’objectiu principal de donar un impuls a l’equipament per tal que sigui un referent a Salt, Girona i Catalunya dins el sector cultural».

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, situa la nova etapa del CAE com «un nou pas endavant per consolidar-nos, encara més, com un referent per al sector de les arts escèniques. La cultura és un dels eixos vertebradors sobre els quals estem construint el Salt del futur i, El Canal, estem convençuts que és un dels nostres elements més destacats».

El Pla de Gestió inclou passar de la sala actual a quatre espais. La sala principal serà el teatre. Una altra sala serà d’assaig amb possibilitat de ser destinat a l’exhibició per treballs de petit format. També hi haurà la sala d’assaig la Kropotkin amb possibilitat de ser destinat a l’exhibició per treballs de petit format. I la Nau 2 la Guixera, destinat a la creació i producció de circ.

Des de l’any 2019, el Canal és de gestió directa de l’Ajuntament de Salt després que es dissolgués el consorci. Un any després, els ajuntaments de Salt i Girona van signar un conveni de col·laboració.