Els germans Roca sumen una nova peça al seu imperi gastronòmic. Estan a punt de tancar la negociació per fer-se amb la gestió de La Fortalesa de Sant Julià de Ramis, complex que inclou un hotel de quinze habitacions i diversos espais gastronòmics. La intenció dels Roca és obrir-hi un restaurant formal i una zona per a banquets Segons ha explicat Josep Roca a El Punt Avui, que ha avançat la notícia, el nou restaurant tindrà "un menjar més formal que el del restaurant Normal”, obert fa uns mesos al Barri Vell de Girona.

Des que El Celler de Can Roca va arribar a l'elit de la gastronomia mundial (té tres estrelles Michelin des de 2009 i va ser considerat millor restaurant del món els anys 2013 i 2105), han tingut ofertes per expandir el seu negoci i marca a diferents ciutats del món. Però més enllà d'un projecte a Barcelona entre 2013 i 2018 (un restaurant a l'hotel Omm), els germans Roca sempre han prioritzat la seva expansió a la ciutat de Girona i el seu entorn.

A banda d'El Celler de Can Roca, compten amb l'espai per a banquets del Mas Marroch a Vilablareix, la geletaria i confiteria Rocambolesc al carrer Santa Clara, Hotel Casa Cacao i la fàbrica de xocolata (complex que inclou el Bar Cacao) a la plaça Catalunya i el restaurant Normal a la plaça de l'Oli. Prop del celler, també compten amb La Masia, un espai d'innovació i investigació. Així mateix, són socis de Roger Viusà al restaurant Plaça del Vi 7, situat davant l'ajuntament de Girona. A tot aquest conglomerat, s'hi sumarà ara l'espai de La Fortalesa a Sant Julià si en els propers dies s'acaba de rubricar l'acord per a gestionar-lo.

La Fortalesa és un antic espai militar construït al segle XIX a la muntanya dels Sants Metges a Sant Julià de Ramis que està declarat Bé Cultural d'Interès Nacional. El joier barceloní Ramon López, a través de l'empresa D'OR Joiers va comprar aquest edifici l'any 2002 i hi ha invertit 14 milions d'euros per convertir-lo en un hotel, restaurant i museu de joieria i art. Compta amb 6.000 metres quadrats, i quan va obrir comptava amb dos restaurants gestionats per l'equip del xef Jordi Cruz, un de més informal i l'altre d'alta cuina. L'Atempo, va arribar a obtenir una estrella Michelin. La mort de Ramon López i la pandèmia van situar la Fortalesa en un moment d'incertesa. Amb el complex tancat, els hereus de López i Cruz no es van posar d'acord per continuar el projecte -l'Atempo és ara a Barcelona- i va obrir la porta a l'arribada d'una nova iniciativa.