Una de les primeres conseqüències de l'aprovació de la modificació puntual del pla General per fixar un topall del 15% de pisos turístics a Girona en el ple celebrat ahir ha estat que la plataforma Més Barri, menys pisos turístics hagi abandonat la Taula d'Habitatge. De fet, un cop es va aprovar el punt, la plataforma va fer un comunicat a xarxes socials denunciant que s'havia apostat per «continuar permetent l'especulació i la mercantilització de les nostres llars». La votació en el ple va tenir el suport d’un dels sis regidors de Guanyem i un altre dels sis amb els quals compte el per poder facilitar l’aprovació. Tot i així, també van ser crítics amb l'equip de govern al·legant que la proposta arribava tard. D'aquesta manera, la resta del grup Guanyem no va aprovar la votació, mentre que la resta de membres del partit socialista es van abstenir, igual que la regidora de Ciutadans i el regidor no adscrit.

Una estrambòtica votació facilita l'aprovació de la pròrroga pels pisos turístics a Girona En aquest escrit, Més barri, menys pisos turístics, també apuntava que la modificació del topall del 15% «atempta frontalment contra el Dret a l'Habitatge Digne en plena emergència habitacional». Aquests són els motius principals pels quals «denunciem una regulació que ven la ciutat» i, per això, abandonaven la taula de diàleg perquè l'entitat es veu «incapaç de treballar conjuntament per garantir el Dret a l'Habitatge Digne». En aquest sentit, una altra associació que forma part de la Taula de Diàleg, la Fundació SER.GI, també lamentava que no s'hagués buscat consens amb els participants d'aquesta taula. A més, també exposaven que aprovar un 15% de pisos turístics sobre l'habitatge existent tindria diferents conseqüències. Entre d'altres, l'encariment dels preus del lloguer, la reducció del parc habitatges de lloguer, que ara mateix és del 3% o expulsar a diferents famílies dels diferents barris de la ciutat perquè no poden pagar el lloguer. «Amb aquest 15% estem condemnant a Girona a disposar de menys pisos de lloguer per col·lectius vulnerables, joves, estudiants... gentrificant-los fora de la ciutat i posant més pressió als municipis de l'àrea urbana», assenyalava la Fundació SER.GI en el seu compte de Twitter.