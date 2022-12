El diputat de JuntsxCatalunya Jaume Alonso-Cuevillas ha demanat disculpes per "haver provocat una polèmica que vaig encetar jo mateix amb una piulada que no hauria d’haver publicat". Es referia a un tuit, on qüestionava l'atenció rebuda i el preu desproporcionat del restaurant Mimolet, situat al Barri Vell de Girona. La piulada inicial va rebre resposta per part del responsable del local, que va recordar-li que va intentar marxar del restaurant sense pagar l'ampolla de vi que s'havia begut, que havia actuat amb prepotència i faltant el respecte a una treballadora. Cap d'aquestes acusacions ha estat desmentida o comentada per Cuevillas. Després de lamentar haver provocat la polèmica, assegura "un agradable àpat de cap manera havia de convertir-se en una baralla pública amb un dels seus empleats". I afegeix: "Lamento les desqualificacions gratuïtes, però assumeixo que vaig ser jo qui havia d’haver estat més prudent i responsable. Tornaré al #Mimolet i gaudiré dels seus serveis com he fet sempre, amb estima i generositat".

