La Pista de Gel de la Fira de Girona celebra enguany la seva 16a edició al Palau de Fires entre el divendres 23 de desembre i el diumenge 8 de gener. L'esdeveniment, una de les activitats més destacades de les festes de Nadal a la ciutat, tornarà a comptar amb els espais habituals: una pista coberta dividida en dos i de 800 m2 -una de les més grans de Catalunya- i un tobogan de 2,5 metres d'alçada, 27 metres de llargada i amb 3 carrils per baixar-hi amb trineu. Com és habitual des de fa anys i seguint amb la política de Responsabilitat Social Corporativa de Fira de Girona, es convidaran prop de 600 nens i joves provinents de centres d’acollida amb risc d’exclusió social. Una iniciativa que compta amb la col·laboració de la Fundació La Caixa.

La principal novetat d’aquesta edició és que les entrades no només es podran comprar a les taquilles com fins ara, sinó que també es podran adquirir de manera anticipada. A partir de

la setmana vinent s’habilitarà una plataforma, a través de la pàgina web www.firagirona.com, que permetrà agilitzar els tràmits, com ara escollir el dia i l’hora per utilitzar les instal·lacions.

D’aquesta manera s’eviten cues i aglomeracions. És molt important presentar-se uns 20 minuts abans de l’hora d’inici de l’activitat per poder posar-se els patins i preparar-se amb temps suficient i sense presses.

“La Pista de Gel ha esdevingut una de les activitats de lleure més exitoses de la demarcació i estem contents de poder oferir un any més aquesta activitat a tothom”, assegura Coralí Cunyat. La directora de Fira de Girona recorda que en l’última edició es va assolir el rècord d’usuaris, amb 18.120 persones que van fer-ne ús, i explica que “esperem mantenir la línia

dels últims anys tot i que ens agradaria superar aquesta xifra”. A diferència del 2021, no s’ha implantat cap mena de restricció pel que fa a l’aforament i es calcula que hi haurà un total de 240 patinadors i patinadores cada hora, el que vol dir que n’entraran 60 de nous a cada torn de 15 minuts.

Horaris, preus i descomptes

Per aquesta setzena edició, el preu per patinar és d’11 euros l'hora i inclou el lloguer dels patins. De la seva banda, quatre baixades en trineu pel tobogan tenen un cost de 4 euros. Hi ha també la possibilitat de comprar un abonament de 10 hores per 90 euros, una fórmula ideal per a famílies o també per celebrar festes d'aniversari. Als assistents se'ls demana l'ús de guants, imprescindible per accedir a la pista, però qui no en tingui en podrà adquirir un parell al mateix Palau de Fires. Tots aquells membres que disposin del carnet de la comunitat universitària de la UdG tenen l’entrada a preu reduït: 8 euros l’hora. La tarifa és de 7 euros l’hora per aquelles persones que presentin el carnet de família nombrosa, mentre que els subscriptors del Diari de Girona i poden gaudir d’un 2x1 en la compra de les seves entrades.

L'interior del Palau Firal comptarà amb dues pistes. Una d'elles per a principiants i l'altra, per a patinadors habituals. L'espai destinat als novells serveix per aquelles persones que no saben patinar amb l'objectiu de practicar i adquirir coneixements. Els més petits disposaran d'elements de suport, com ara pingüins de fusta per poder patinar amb més facilitat. També hi ha cascs de protecció per a tota aquella gent que en necessiti.

Oberta del 23 de desembre al 8 de gener de l'any vinent, la Pista de Gel estarà activa des de les 10 fins a les 21 hores, excepte els dies 24 i 31 de desembre (de 10 a 19 hores), el 25 de desembre (el recinte estarà tancat), l'1 i 6 de gener (de 16 a 21 hores) i el 5 de gener (de 10 a 14 hores).