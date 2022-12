“El complex esportiu de Palau ha d’esdevenir un referent a la nostra ciutat”. Aquest és un dels objectius que planteja el candidat d’Esquerra Republicana i actual vicealcalde de Girona, Quim Ayats, de cara al proper mandat i que ha fet públic durant una visita a les instal·lacions esportives acompanyat del vicesecretari general de prospectiva, Agenda 2030, Transició Ecològica i Esports i exconseller, Raül Romeva; i el regidor d'Esports, Àdam Bertran.

“Girona és una ciutat referent dins el món esportiu. I ens sentim orgullosos que sigui així. Però per mantenir aquest privilegi cal tenir un esport i uns equipaments de primera divisió en tots els sentits, des de la base fins a l’elit”, assegura el vicealcalde Quim Ayats. “Estem treballant i seguirem treballant perquè el complex esportiu de Palau-sacosta esdevingui en epicentre estratègic de l’esport a la nostra ciutat. Amb una mirada de barri, conscients que aquest és un dels barris que més creix, però també de ciutat, perquè aquest ha de ser un equipament de referència pel conjunt del municipi, capaç de donar resposta a les necessitats dels clubs i de la ciutadania”, sosté el candidat d’Esquerra a les municipals.

“Hi ha poques activitats com l’esport que siguin tan cohesionadores, que siguin tan constructores de societat. Per tant, és important apostar-hi, reivindicar-lo i mimar-lo”, explica l’exconseller Raül Romeva. “L’esport ens permet treballar tant la vessant social com la salut com l’elit. Saber combinar totes aquestes accions és una prioritat, ho és per Esquerra Republicana i per qualsevol persona que clarament vulgui veure en l’esport una eina d’unió, de transformació i progrés”, afirma Romeva.

“La infradotació en esports els últims anys ens ha portat a la situació actual i és molt difícil de revertir-ho a curt termini. Hem de ser capaços de convertir l’esport en un dels eixos principals de la ciutat com pot ser la cultura. El pròxim mandat l’esport serà un pal de paller i farem passos endavant molt importants per superar i avançar aquesta situació”, assegura el regidor d’Esports, Àdam Bertran.