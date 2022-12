La DO Montsant ha entregat el guardó Premi Nas Montsant a Josep Roca. «La DO Montsant vol agrair amb aquest guardó el suport incondicional que Josep Roca ha donat a la DO des que va néixer. Així mateix, vol reconèixer la gran difusió que fa dels #VinsMontsant, amb el rigor i la profunditat que el caracteritzen», ha publicat a les seves xarxes socials.

🎖PREMI NAS MONTSANT🎖

Empenta i estimul creatiu. Per molts anys. GRÀCIES! https://t.co/GHDyWFdKAj — Josep Roca Fontané (@JosepPituRoca) 30 de diciembre de 2022