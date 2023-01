L'excap de la Policia Municipal de Girona, Josep Paluzié, s'incorpora a la candidatura del PSC per a les eleccions municipals i anirà de número vuit. Paluzié ha explicat que ha decidit fer el pas a la política activa aprofitant que s'acaben les seves obligacions com a policia perquè es jubila abans d'un mes i perquè sempre ha estat "una persona d'esquerres" interessada a contribuir a millorar la societat. La cap de llista, Sílvia Paneque, ha explicat que la suma al projecte de l'intendent evidencia que un dels eixos del projecte socialista per a la ciutat és la seguretat. En aquest sentit, han marcat com a prioritat dotar la plantilla de recursos, combatre les ocupacions delinqüencials i lluitar contra l'incivisme per garantir la convivència.

El PSC ha anunciat aquest divendres que l'excap de la Policia Municipal de Girona se suma al projecte per aportar-hi la seva experiència en l'àmbit de la seguretat. Josep Paluzié, que actualment és intendent del cos, es jubila abans d'un mes i ha explicat que això li permet passar a la política activa. De fet, ha exposat que abans de ser policia ja havia estat militant d'esquerres però ho va haver d'aparcar per complir amb la seva funció professional.

L'alcaldable del PSC, Sílvia Paneque, ha subratllat que la incorporació de Paluzié al número vuit de la llista evidencia que un dels eixos del programa socialista per a les eleccions municipals és la seguretat. Segons la cap de llista, és un àmbit en el que creuen que hi ha "molt camí de millora per recórrer" i l'experiència de Paluzié serà clau per marcar una "directriu política clara" si aconsegueixen governar a la ciutat.

Paluzié ha situat com a prioritats vetllar per la seguretat als barris perquè és on viuen "la majoria dels gironins", combatre les ocupacions delinqüencials que provoquen problemes, tornar a reactivar la mediació policial com a via per solucionar conflictes i impulsar la policia de barri. Segons l'intendent, un altre dels objectes és revaloritzar la feina de la Policia Municipal i dotar la plantilla dels recursos necessaris per desenvolupar les seves funcions i deixar enrere "la conflictivitat" actual entre agents i ajuntament.

Paluzié advoca per la transversalitat a l'hora de planificar la policia de futur i ha afirmat que entre l'any 2016, quan la regidoria estava en mans socialistes i amb ell com a cap de la Policia Municipal, es va fer "molt bona feina" combinant el model policial amb altres àmbits com serveis socials, urbanisme o vialitat.