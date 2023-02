Els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 22 anys com a presumpte autor d'un robatori amb violència i un delicte d'atemptat contra agents de l'autoritat.

Els fets van tenir lloc el passat dilluns 6 de febrer a les quatre de la matinada. Els agents de la comissaria de Girona van rebre l'avís d'un robatori amb força en un supermercat del carrer Bastiments de Salt. El lladre havia trencat la reixa metàl·lica i el vidre de la porta i havia entrat a l'interior.

Els propietaris, que van anar a fer comprovacions, van sorprendre el lladre a l'interior de l'establiment amb una llanterna. En veure que l'havien enxampat, el lladre va reaccionar amb violència per intentar escapar, ferint a la mà a un dels propietaris. Durant la fugida es va deixar una motxilla i una cisalla al lloc i va marxar corrents direcció Salt.

Mentre els policies feien recerca per la zona de la plaça Catalunya de Salt, una patrulla el va localitzar amagat darrere d'un vehicle. En veure la presència policial va fugir en direcció el passeig d’Olot i va entrar a un edifici, després de forçar la porta d’entrada.

Una patrulla de paisà, que participava en el dispositiu, també va entrar i el van seguir fins a la setena planta. Quan el lladre va veure que no tenia sortida, va colpejar la porta per intentar sortir al terrat, però no ho va aconseguir. Quan un dels agents s'hi va acostar per detenir-lo, ell el va agafar violentament i el va empènyer amb la intenció de tirar-lo pel forat de l’escala.

L’agent es va agafar de la barana per no precipitar-se pel buit i, després de colpejar els altres policies i de caure plegats per les escales, finalment van aconseguir detenir-lo. Els mossos van resultar ferits lleus.

En l’escorcoll se li va localitzar els guants i la llanterna utilitzats per cometre el robatori, un telèfon mòbil i uns 90 euros en bitllets fraccionats.

El detingut, amb antecedents, va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia Girona el dia 7 de febrer, qui en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.