El col·lector soterrat que ressegueix el subsol del carrer Joaquim Vayreda, al barri Devesa Güell de Girona, continua causant estralls. L’Ajuntament va haver de córrer aquest dijous a la tarda per evitar que els vehicles que circulaven pel carril central patissin algun tipus de dany després que hi aparegués un esvoranc. I no és el primer forat que apareix en aquest carrer per culpa de la canonada que es va instal·lar fa anys i que no té les dimensions apropiades.

En un futur, el carrer s’ha de reasfaltar perquè, ara mateix, el projecte s’ha aturat perquè, prèviament, es vol substituir aquest tub per tal que deixi de provocar problemes.

L’esvoranc s’ha produït en el tram del carrer més proper a la rotonda de Fira de Girona. S’han posat tanques per evitar que hi circulin els autobusos i els taxis, ja que aquest carril està dissenyat per aquest tipus de vehicles. Dilluns està previst que es tapi.

Ara les tasques suposaran només tapar el forat d’una manera prou contundent per evitar qualsevol perill. Mentrestant, el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, ha exposat que la companyia pública d’aigües haurà de redactar el projecte per tal de canviar tot el col·lector quan sigui possible i evitar «anar fent pedaços al carrer» cada cop que aparegui un esvoranc. De fet, hi ha problemes amb la canonada de sanejament des de fa més d’una dècada. L’any 2013, es van fer unes reparacions en el tram mitjà del carrer que van durar més d’un mes. Al 2010 però, també hi va haver diferents problemàtiques. Així com l’any 2017, arran d’una calamarsada.

Terés admet que serà una obra cara però que la licitació dels treballs, un cop es disposi del projecte, serà una de les prioritats de la companyia. Es calcula que el cost de la reparació de la canonada, a hores d'ara, podria voltar els 465.000 euros.

Tot plegat després que el carrer s’hagi tret del pla d’asfaltatge al qual estava inclòs per millorar-ne el paviment. La idea del govern era reasfaltar el ferm, que està ple de pedaços i esquerdes i millorar el desnivell que hi ha amb la vorera en alguns punts on els cotxes han d’entrar als garatges passant per sobre de planxes de ferro. Amb aquests objectius es va incorporar el carrerJoaquim Vayreda al pla d’asfaltatge del 2020 però els treballs es van anar posposant fins que s’han acabat desprogramant i l’empresa adjudicatària ha rebut 3.500 euros de la garantia perquè no se li ha permès fer l’obra que tenia contractada.

La raó és que abans d’asfaltar es vol resoldre la problemàtica que provoca el col·lector mal dimensionat, canviant-lo per una canonada adequada. Es considera que les màquines que treballarien per substituir el paviment podrien malmetre més el col·lector, a banda que, periòdicament, van apareixent esvorancs.