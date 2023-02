Endesa atribueix els talls de llum del sector est de Girona a fraus elèctrics

Endesa atribueix a fraus elèctrics els talls de llums que es produeixen en barris com Font de la Pólvora o Vila-roja de Girona, majoritàriament, però també a Mas Ramada o Sant Daniel. En el ple municipal de dilluns, la regidora del PSC, Sílvia Paneque, demanava els motius dels talls de llum del sector Est. La regidora de Drets Socials i Cooperació, Núria Pi, apuntava que les incidències anaven relacionades en «obres de millora» i que hi «estan treballant». Tanmateix, no és el primer cop que en aquestes zones de la ciutat es produeix aquesta situació, ja que molts comptadors no estan regularitzats.

La companyia elèctrica és conscient del problema i ha intentat trobar diferents solucions. En el cas de Font de la Pólvora, indica que s’ha trobat amb què va invertir més de 100.000 euros per ampliar les infraestructures, però un cop s’ha incrementat la xarxa, el frau també s’ha «multiplicat». Endesa explica que qui en paga les conseqüències és la gent legalitzada, ja que pateix talls de llum de forma continuada. Es va robar un cable d'alumini d'un quilòmetre a Vila-roja que servia per connectar la nova línia Tres quarts del mateix passa amb el barri de Vila-roja. De fet, Endesa assenyala que ja tenien el cable d’un quilòmetre de longitud per connectar una nova línia. Aquest cable, però es va robar. Segurament, perquè es pensaven que era d’un material car com el coure, però era d’alumini, declara la companyia, que afegeix que igualment durà a terme l’actuació. Queixes veïnals En tot cas, a Vila-roja es produeixen talls de llum «contínuament cada dia», denuncia el president de l’associació de veïns, Tomás Cepa. Exposa que els talls es produeixen a partir de les sis o les set de la tarda i lamenta que la companyia encara no hagi fet l’actuació perquè «afecta famílies amb nens» i a l’hivern els talls es noten encara més pel fred. A més, Paneque, detallava que es van suspendre alguns entrenaments en el camp de futbol a causa d’aquests talls. Núria Pi, també apuntava que «en el cas que continuïn els incidents, insistirem amb la companyia perquè deixi d’haver-hi afectacions pels veïns».