Bea Esporrín ocuparà el número tres de la candidatura del PSC a les properes eleccions municipals. Esporrín té 36 anys, és veïna de la Devesa-Güell i ha estat regidora del grup socialista els darrers quatre anys. Durant aquest període, els socialistes consideren que "ha destacat per la seva defensa del parc de la Devesa i per la seva tasca en favor de l’excel·lència de la gestió pública".

Bea Esporrín ha manifestat que aquests últims quatre anys han estat molt gratificants per a ella. “M’han servit per aprendre com funciona l’Ajuntament i per detectar deficiències i mancances que ens proposem millorar en el proper mandat, especialment millorant la gestió i comunicació entre l’Ajuntament i la ciutadania. Ha sigut una gran experiència i estic il·lusionada de repetir en la llista liderada per la Sílvia Paneque”, ha explicat. “A Girona és necessari un canvi de rumb i un lideratge clar per transformar la ciutat i estic convençuda que aquest gir només es pot aconseguir amb la Sílvia com alcaldessa”, ha afegit.

Esporrín és diplomada en Ciències Empresarials per la UPF, graduada en Comerç Internacional per ESCI-UPF i màster de Gestió de Patrimoni Cultural i Museologia per la Universitat de Barcelona. Va viure a la Xina durant més de set anys, entre el 2008 i el 2016, on va treballar en el sector del comerç internacional i la promoció econòmica.

La Devesa

Abans de ser regidora, Bea Esporrín havia participat activament en entitats i associacions que han treballat en la defensa de la Devesa i aquest ha continuat essent un dels seus cavalls de batalla durant el mandat. Sobre la Devesa, la regidora ha assenyalat la importància de dotar d’activitats i reduir els usos intensius de la Devesa i la necessitat de millorar nombrosos aspectes del parc, com la seguretat, la il·luminació, el mobiliari urbà i evitar actuacions que dificulten el reg i generen estrès hídric als arbres, per tal d’assegurar la preservació de l’arbrat.

Altres anuncis

Recentment, el PSC també ha fet públic ewls número 7 i 8, de la candidatura: Carla Aguilera i Josep Palouzié.