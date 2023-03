Així queden els nous rebuts d'aigua i escombraries a Girona

Aquests últims dies, l’Ajuntament de Girona ha cobrat una quarantena d’euros als veïns que viuen en un pis i una seixantena els que ho fan en cases. Això no vol dir que tots els gironins hagin rebut ja aquest càrrec. Ho faran en els pròxims dies. Es tracta de la taxa d’escombraries que encara quedava pendent del quart trimestre del 2022. Fins l’any passat, les escombraries es cobraven juntament amb l’aigua però amb la creació de la nova empresa que gestiona l’aigua potable de Girona, Salt i Sarrià de Ter s’ha canviat el mètode de pagament. Com que els canvis es van fer durant els tres darrer mesos de l’any passat, la taxa d’escombraries no es va cobrar. Fins que ha arribat el moment.

A partir d’ara, els cobraments aniran per separat. Per un cantó, trimestralment i com fins ara, la nova empresa, CATSA, emetrà la factura de l’aigua. En canvi, la taxa d’escombraries ja no s’inclourà dins aquesta factura, i es cobrarà amb un únic pagament en l’últim trimestre de l’any. L’Ajuntament ha utilitzat les mateixes dades que AGISSA havia fet servir fins ara per girar els rebuts pel que fa a les escombraries d’aquest quart trimestre de 2022.

Tanmateix, i segons ha pogut saber Diari de Girona, aquest últim càrrec d’uns 40 euros (per pisos) i d'uns 60 (per cases) que ha cobrat l’Ajuntament per la taxa d’escombraries del quart trimestre de 2022 ha agafat per sorpresa a alguns veïns que desconeixien a què es referia aquest cobrament i l’han tornat.

L’aigua es cobrarà com fins ara, de forma trimestral, mentre que serà l’Ajuntament que carregarà els veïns les escombraries, de forma anual

L’última factura d’AGISSA corresponia al període fins al 23 d’octubre, data en la qual aquesta empresa mixta va deixar de donar servei. Aquests últims dies, CATSA també ha començat a emetre les primeres factures pel que fa a l’aigua, que tindran com a data d’inici el 24 d’octubre i aniran fins a la data en la qual s’haurà fet la lectura dels comptadors, normalment, a finals de desembre. Tot i així, hi ha sectors de la ciutat on aquesta lectura s’ha fet abans i la factura va fins a finals de novembre. Tanmateix, CATSA apunta que la següent factura ja sí que serà del primer trimestre de 2023. L'Ajuntament també detalla que en els pròxims mesos cobrarà la taxa de clavegueram del quart trimestre del 2022. A partir d'aquest any, el claveguerem es cobrarà juntament amb l'aigua, de forma trimestral.

Durant els pròxims mesos l'Ajuntament cobrarà la taxa de clavegueram corresponent al quart trimestre de 2022. Pel 2023, el clavegueram es pagarà trimestralment, juntament amb l'aigua

Possibilitat de cobrament fraccionat

Per altra banda, la taxa d’escombraries, segons indica l’Ajuntament, es cobrarà de forma anual i durant l’últim trimestre de l’any. En tot cas, el consistori ja va avisar que aquesta combinació de factures no comportarà un increment de preus respecte a les taxes existents. Els gironins també tenen l’opció de fraccionar aquest pagament anual, que rondaria els 160 euros (per pisos) o 240 (per cases), seguint els criteris que marca l’ordenança general, que permet pagar de forma fraccionada a tots aquells imports superiors a 100 euros.

La taxa d’escombraries es cobrarà a principi d’octubre, tot i que els veïns tenen l’opció de fraccionar el pagament

L’ordenança també detalla que si es paga de forma fraccionada, el pagament en cada període ha de ser superior a 50 euros. Per tant, es faria un fraccionament com el de la factura de l’IBI, que es paga en tres tandes. Segons la pàgina web de l’Ajuntament els cobraments als domiciliats són el 5 d’abril, el 5 de juliol i el 5 d’octubre.

Si s’opta per un únic pagament, la pàgina web de l’Ajuntament detalla que pels que tenen el compte domiciliat serà a principi d’octubre. Mentrestant, el que no ho tingui domiciliat ho podrà pagar de forma voluntària entre el 15 de setembre i el 20 de novembre. En cas contrari, entrarà dins el període executiu, on també haurà de pagar interessos.