El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) manté que l’operació que va permetre la construcció del Leroy Merlin no va ser correcta. En una nova sentència, aquesta data el 17 de febrer, el tribunal català confirma el posicionament inicial del jutjat de Girona que va anul·lar la llicència municipal d’obres per a la construcció de la nova edificació comercial al polígon de Can Turon. L’Ajuntament havia recorregut la decisió del jutjat però el TSJC ho ha desestimat i ha mantingut l’anul·lació d’aquell permís. El regidor d’Activitats i d’Urbanisme, Lluís Martí, ha indicat que l’Ajuntament ja està treballant per presentar un recurs de cassació al Tribunal Suprem.

El representant municipal ha recordat que aquesta anul·lació de la llicència d’obres està lligada a una altra sentència també contrària. En aquest cas, a la construcció d’un ramal que es va fer a la C-65 i que no va deixar prou espai lliure. «És només per molt poc percentatge» manté el regidor. Aquesta deficiència de metres de zona verda i espais lliures va provocar que primer els jutjats de Girona i posteriorment també el TSJC, en una sentència del 17 de novembre de 2022, declarés nul·les les obres per construir el ramal a la C-65 que baixa fins a la N-II a tocar del Leroy Merlin. Per aquesta sentència del TSJC ja s’ha presentat el recurs de cassació i l’Ajuntament està pendent si el Suprem l’admet a tràmit. Martí considera que si s’acaba resolent favorablement aquesta part corresponent a l’espai de zona verda també ho farà amb la llicència d’obres perquè les sentències ho vinculen. En concret, les obres del ramal havien de generar el 10% d’espais lliures i n’hi hauria un 9,41%.

La possible solució

Part de la solució passa, com admet el representant municipal per la modificació del pla general al sector del Mas Gri, on s’ha d’ampliar l’aparcament al costat de la Clínica Girona. L’operació està aprovada només inicialment, a l’espera d’un informe d’Adif (perquè hi passa el tren a prop) però quan es pugui aprovar definitivament, el regidor apunta que es generarà espai lliure suficient per, «de retruc» afectar positivament a la zona del ramal.

Inicialment, hi va haver encara una altra sentència en contra però, en aquest cas es va solventar. Feia referència a la llicència comercial concedida per la Generalitat, que inicialment no es va donar per bona. El procés es va reiniciar, es va tornar a concedir el permís i ningú va impugnar motiu pel qual, ara la llicència comercial ja és vàlida.

I si s'ha d'executar la sentència?

En cas que el Tribunal Suprem no acceptés cap recurs de cassació i que no es validés la zona verda generada amb la modificació de l'aparcament del Mas Gri per adjuntar-lo al ramal o que no es pogués aprovar a temps, la resolució seria una incògnita. Martí admet que s'haurien d'"executar les sentències" tot i que no està clar s'acabaria fent, malgrat que l'enderroc de l'establiment comercial no sembla que fos la solució més probable. "Fins que no arribés el moment no se sabria ben bé què s'ha de fer ni de quina manera", apunta. A més, indica que si es demanés l'execució de la sentència, també caldria mirar si es pot "demanar la no execució per impossibilitat legal de portar-la a terme o per impossibilitat material", conclou. "Ara seria especular", conclou.

El per què de tot plegat

Per concedir la llicència comercial a Leroy Merlin, el 2017, la Generalitat li va imposar una condició: la multinacional havia de pagar la millora de la xarxa viària a la zona. En concret, que dupliqués un carril de sortida de la C-65 venint de Salt per accedir a la rotonda de la carretera Barcelona, i també que es construís un nou carril de gir a la dreta per enllaçar amb l’N-II cap a l’Avellaneda. L’empresa va presentar el projecte, que va ser aprovat per l’Ajuntament l’agost de l’any 2018 i el novembre del mateix any. L’establiment va obrir les portes el 13 de juny del 2019. Des d’aleshores hi ha hagut l’allau de sentències en contra perquè Bauhaus va portar el cas als tribunals per no fer bé els tràmits de les llicències ni correctament el vial.